В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Диагноз пока не подтвержден.

В Подмосковье у двух человек подозрение на оспу обезьян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пациент с подозрением на оспу обезьян госпитализирован в Домодедовскую больницу

Пациент с подозрением на оспу обезьян поступил в Домодедовскую больницу. Об этом сообщили журналисты телеканала «Москва 24» со ссылкой на главного врача Андрея Осипова. По его словам, диагноз пока не подтвержден, госпитализированный проходит все необходимые исследования. Отмечается, что он чувствует себя хорошо.

Оспа обезьян — вирусная инфекция, которая передается при прямом контакте с больным животным или человеком и через поверхности, на которых остались их биологические жидкости. Помимо высыпаний и лихорадки недуг характеризуется увеличением лимфатических узлов и требует немедленного обращения замедицинской помощью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о симптомах смертельно опасных заболеваний, которые можно перепутать с простудой. В частности, иногда увеличенные лимфоузлы могут говорить о наличии смертельных заболеваний. Ранняя диагностика и лечение первопричины имеют решающее значение для благоприятного исхода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
На рубеже серьезных перемен: гороскоп для знаков зодиака на февраль 2026...

Последние новости

22:42
В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян
22:37
В Германии уверены, что ООН должна пересмотреть свою политику
22:17
Ренат Агзамов развелся с матерью своего сына
21:50
Хватит 5 минут! Найден действенный способ заметно снизить риск смерти
21:15
В России врачи успешно прооперировали ребенка с крайне редкой кистой за ухом
20:55
«Волнительный год»: Екатерина Климова о поступлении сына в институт

Сейчас читают

Хватит 5 минут! Найден действенный способ заметно снизить риск смерти
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Следы из прошлого: птицы могли появиться на Земле гораздо раньше динозавров
Розовая, морская или обычная: какая соль на самом деле безопаснее для здоровья

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026