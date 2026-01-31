В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян

Пациент с подозрением на оспу обезьян госпитализирован в Домодедовскую больницу

Пациент с подозрением на оспу обезьян поступил в Домодедовскую больницу. Об этом сообщили журналисты телеканала «Москва 24» со ссылкой на главного врача Андрея Осипова. По его словам, диагноз пока не подтвержден, госпитализированный проходит все необходимые исследования. Отмечается, что он чувствует себя хорошо.

Оспа обезьян — вирусная инфекция, которая передается при прямом контакте с больным животным или человеком и через поверхности, на которых остались их биологические жидкости. Помимо высыпаний и лихорадки недуг характеризуется увеличением лимфатических узлов и требует немедленного обращения замедицинской помощью.

