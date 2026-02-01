Переговоры РФ и Украины впервые с марта 2022 года должны пройти без посредников

Первого февраля в Абу-Даби российская и украинская делегации могут возобновить переговоры — впервые с 2022 года без посредников. Во всяком случае, планы такие.

Американские участники этих «эмиратских» встреч готовы присутствовать, но это, пока, запасной вариант. Задумка в том, чтобы наладить беседу тет-а-тет.

Москва и Вашингтон еще раз сверили карты. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретился с американским визави Стивеном Уиткоффом в Майами. Американцы придают этой встрече особое значение: не случайно президент Трамп лично попросил Владимира Путина о паузе в воздушных атаках на Киев и область, чтобы создать фон для переговоров. Кремль на просьбу откликнулся — до 1 февраля по столице Украины и энергообъектам в других областях ударов не будет, — подтвердил пресс-секретарь президента.

У Киева есть время на раздумье. Вопросы тоже все известные, Россия свою позицию давно обозначила. Донбасс будет освобожден от ВСУ — добровольно или принудительно. И, судя по сообщениям западных СМИ, Вашингтон согласен с этим условием. В общем, карты на столе. Есть опасения, что Киев пойдет на провокацию, чтобы сорвать под тем или иным предлогом переговоры и необходимость внятного ответа.

В таких условиях от организаторов подобной встречи зависит очень многое. На неделе была возможность поблагодарить их за рабочую атмосферу — когда в Москву с визитом прибыл президент ОАЭ, предоставивший переговорную площадку Абу-Даби.

«Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса, вклад в проведение обменов удерживаемыми лицами и содействие в организации на территории Объединённых Арабских Эмиратов контактов в различных формах», — сказал Владимир Путин.

Показательная деталь — президент ОАЭ прилетел в Москву в той самой куртке, которую три года назад в Петербурге ему подарил Путин. Безусловный знак внимания, ну и погодный фактор: в Москве в эти дни очень холодно. И это тоже влияет на переговоры. В Москве сейчас под минус 20. Но и в Киеве минус 16. И где тонко, там и рвется.

Украинская столица частично обесточена, во многих многоэтажках замерзли водопровод и канализация.

Коммунальное хозяйство Киева развалено: низкие зарплаты, коррупция, а главное — беззащитность перед ТЦК — сделали свое дело. Лишь на прошлой неделе специальным указом Зеленского всем коммунальщикам дали бронь от армии. Зеленский испугался потерять столицу. Но потерять страну из-за уступок России он, похоже, боится еще больше, — сделал вывод корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Запланированный на воскресенье новый раунд переговоров России и Украины в Абу-Даби под угрозой срыва.

Главарь киевского режима делает для саботажа мирного процесса все возможное. В пятницу заявил, что встреча может быть перенесена якобы из-за ситуации вокруг США и Ирана. А ещё на неделе наговорил такого, что и смысл переговоров вообще теряется. Например, мантру про то, что боевиков с Донбасса выводить не собирается. И даже то, что поставил перед своими ручными неонацистами из ВСУ задачу: убивать десятки тысяч русских в месяц.

«Это реалистичная задача, когда речь идет о пятидесяти тысячах российских потерь в месяц. Это оптимальный уровень», — сказал Владимир Зеленский

«Да, Зеленский, очевидно, пытается затянуть мирный процесс. Именно поэтому он сейчас пытается отложить встречу в Абу-Даби и выдвигает новые требования, но это нереалистичные требования», — сказал политолог Поль Антуан.

Выглядит все это, по меньшей мере странно, учитывая то, что Украина после ударов российских ракет погрузилась во тьму и холод.

Трехсторонние переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом в Абу-Даби — это ли не свет в конце тоннеля? Для Украины в первую очередь. Карт в рукаве у Зеленского почти не осталось, об этом даже Трамп говорил. И вот на ночной карте Восточной Европы Украины уже почти не видно.

В субботу без света осталась почти вся Украина. А заодно еще и Молдавия, которая связана с электросетями соседей. В Украинской столице и в Харькове перестало работать метро.

При этом, по целям в Киеве наши ракеты не бьют уже несколько дней. Это была личная просьба к Владимиру Путину со стороны Трампа. Дмитрий Песков подтвердил: Россия согласилась воздержаться от ударов по объектам в столице Украины как минимум до 1 февраля. Казалось бы, у Киева было время подлатать своё ЖКХ. Но вместо этого новые скандалы.

«Коммунальщиков не хватает и их со всех сторон: Давай, давай! Там какой-то прокурор живет, там судья, давят на управляющую компанию, чтобы их включали первыми», — сказал депутат Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко.

В Киеве ко всему прочему не работает канализация. Чиновники сваливают на удары наших ракет, хотя по очистным сооружениям вообще никто не бил. Скорее, это провал самих властей. Но власти говорят — крепитесь.

«Уже рвутся трубы, уже говно течет прямо из окон. Есть несколько домов, где все это позамерзало. И то, что я сказал, надо рыть ямы, я объясню. Кличко сказал, уезжайте из Киева. Я считаю, что нужно оставаться, рыть ямы и держать оборону», — сказал глава администрации Деснянского района Киева Максим Бахматов.

Человек, раздающий такие нелепые советы и критикующий киевского мэра Кличко, соратник Зеленского и тоже бывший комик Максим Бахматов.

Украинский народ рыть во дворах выгребные ямы не хочет. Жители украинской столицы скупают наполнители для кошачьих туалетов. И делятся лайфхаками в соцсетях.

При этом, прошлым летом одиозный украинский журналист Дмитрий Гордон*, признанный в нашей стране террористом и экстремистом, открыто издевался в прямом эфире в интернете над жителями Донбасса, которые остались без воды из-за блокады со стороны Украины. Получается, история сделала круг.

«Воды у вас нет. Не жалуйтесь. Всё хорошо. Пейте мочу. Если своя закончится — пейте чужую», — сказал Дмитрий Гордон.

Кому блэкаут, а кому — новый бизнес. Поляки обнаружили тут внезапно, что их гуманитарную помощь в виде генераторов, которые Варшава бесплатно передала замерзающей Украине, всплыла на местном маркетплейсе. То ли зрада, то ли перемога.

«Сколько еще таких ситуаций должно произойти, чтобы наконец в Польше поняли разницу между помощью и тем, чтобы быть лохами?» — сказал депутат Сейма Польши Бартоломей Пежо.

«Ну, есть такая украинская поговорка: „паны скубятся — у холопов чубы летят“. То есть и сейчас мы видим, что страдает, естественно, население Украины», — сказал декан факультета государственного муниципального управления университета Синергия, директор института международных исследований сотрудничества, политолог Алексей Бычков.

Венгрия на этой неделе окончательно отказалась перечислять Киеву финансы. Плакаты на улицах Будапешта как бы говорят: деньги Украине — это деньги в никуда.

«Европейские страны уже отказываются от финансирования Украины из-за того, что финансирование военного конфликта подорвало их экономику, у них разрушается промышленность, разрушается социальная помощь своим гражданам», — сказал политолог Эрнест Макаренко.

«Если не договориться, Украина останется один на один с последствиями. Она не сможет выжить. Это станет одним из беднейших регионов мира», — сказал экономист Жак Сапир.

Все меньше иллюзий и у европейских ястребов. Если уж глава евро псевдодипломатии заговорила об уступках Украины, значит, в Брюсселе наступает, пока не трезвость, но похмелье.

«Разумеется, решение о том, на какие уступки Украина готова пойти, остается за самой Украиной», — сказала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Главу киевского режима на этой неделе еще раз Юрий Ушаков, помощник президента РФ, пригласил в Москву и обещал полную безопасность. Зеленский вновь отказался.

Но все говорит о том, что Киеву все сложнее подливать масло в огонь. Точнее в агонию.

«Какое там настроение в кабинетах? У кого? У всех сторон. У вас в первую очередь. У украинцев грустное настроение. А у нас хорошее», — сказал начальник ГРУ России Игорь Костюков.

Грустное настроение у Киева еще и потому, что европейских покровителей от любых переговоров отлучили. Киев остался в меньшинстве. Этого Зеленский явно боится. Состоится ли в итоге еще один раунд переговоров в Абу-Даби, станет известно в ближайшие часы.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов