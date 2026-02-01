В России с 1 февраля ужесточаются правила выдачи семейной ипотеки

В России с 1 февраля можно будет взять только один кредит по семейной ипотеке

С 1 января 2026 года в России изменятся условия выдачи семейной ипотеки. Главным нововведением станет запрет на оформление отдельных льготных кредитов на каждого из супругов, а также отказ от донорской ипотеки. Теперь будет действовать строгое правило: одна семья — одна льготная ипотека. Об этом сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на специалистов консультационного центра «Дом. РФ».

«Теперь при заключении ипотечного договора супруги автоматически станут созаемщиками. Это ограничит возможность получения нескольких льготных кредитов одной семьей. Новое правило не затронет семьи, где один из супругов — иностранный гражданин», — заявил эксперт.

Специалист также подчеркнул, что нововведения не распространяются на ипотеку, оформленную до 1 февраля. Но если договор подписывается с 1 февраля, то будут применяться новые условия, даже если заявка была подана в январе. В материале агентства также сказано, что обязанность по погашению кредита ложится на обоих супругов, а в случае развода они могут или разделить сумму пополам, или переоформить ипотеку на одного.

Эксперты сообщают, что введенные меры сделают льготу адресной. Ей смогут воспользоваться действительно нуждающиеся в жилье люди, а не те, кто пользуется ей для получения прибыли. Снова оформить семейную ипотеку получится, если первый кредит будет погашен, и у пары появится новый ребенок. Что же касается донорской ипотеки, участие родственников в процессе станет невозможным, кроме случаев, когда у семьи с детьми недостаточно дохода для оформления ипотеки.

При рефинансировании комбо-ипотеки теперь заемщики смогут пересмотреть только рыночную часть ипотеки, льготная ставка по ее семейной части сохранится. Ею смогут воспользоваться от 50 до 100 тысяч россиян, оформлявших кредит на менее выгодных условиях в переходный период с апреля по июнь 2023 года.

Семейная ипотека дает право оформить или рефинансировать действующий жилищный кредит по ставке до 6% годовых. Она подходит семьям с ребенком до шести лет включительно, двумя и более несовершеннолетними детьми, ребенком с инвалидностью. Условия — первоначальный взнос — от 20%, максимальный размер кредита — 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, 6 миллионов рублей — в других регионах.

