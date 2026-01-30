Будет жестко? Как изменится рынок недвижимости после реформы семейной ипотеки

Аналитик Михаил Хорьков: реформы в семейной ипотеке изменят рынок недвижимости

В России с 1 февраля 2026-го в силу вступят изменения в семейной ипотеке. О том, к чему могут привести новшества, URA.RU рассказал аналитик Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

Эксперт пояснил, что в настоящее время семейную ипотеку могут взять и муж, и жена. По каждому кредиту лимит — шесть миллионов. С 1 февраля текущего года правила изменятся. Так, оформить ипотеку сможет лишь один из супругов, а второй обязан выступить в качестве созаемщика.

Как отметил Михаил Хорьков, если у кого-то из пары плохая кредитная история, то в ипотеке могут и вовсе отказать.

«Будет ряд мелких изменений, которые не ставят барьеры при выдаче семейной ипотеки, но усложняют ее получение», — добавил аналитик.

Эксперт не исключает, что в будущем ставка по семейной ипотеке может стать дифференцированной. К примеру, если у родителей один ребенок, то ставка с 6% может вырасти до 10-12%. А те, у кого трое детей, наоборот, ставка уменьшится: с 6% до 4%.

«Случится ли это изменение и когда — пока никто не знает», — подчеркнул эксперт.

При этом Михаил Хорьков не сомневается в том, что если требования к заемщикам продолжат ужесточаться, а также появятся дифференцированные ставки, то в конечном счете это приведет к снижению спроса.

