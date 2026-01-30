Будет жестко? Как изменится рынок недвижимости после реформы семейной ипотеки

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 51 0

С 1 февраля 2026 года получить кредит под 6% сможет лишь один из супругов.

Как изменятся требования к семейной ипотеке с 1 февраля 2026

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Аналитик Михаил Хорьков: реформы в семейной ипотеке изменят рынок недвижимости

В России с 1 февраля 2026-го в силу вступят изменения в семейной ипотеке. О том, к чему могут привести новшества, URA.RU рассказал аналитик Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

Эксперт пояснил, что в настоящее время семейную ипотеку могут взять и муж, и жена. По каждому кредиту лимит — шесть миллионов. С 1 февраля текущего года правила изменятся. Так, оформить ипотеку сможет лишь один из супругов, а второй обязан выступить в качестве созаемщика.

Как отметил Михаил Хорьков, если у кого-то из пары плохая кредитная история, то в ипотеке могут и вовсе отказать.

«Будет ряд мелких изменений, которые не ставят барьеры при выдаче семейной ипотеки, но усложняют ее получение», — добавил аналитик.

Эксперт не исключает, что в будущем ставка по семейной ипотеке может стать дифференцированной. К примеру, если у родителей один ребенок, то ставка с 6% может вырасти до 10-12%. А те, у кого трое детей, наоборот, ставка уменьшится: с 6% до 4%.

«Случится ли это изменение и когда — пока никто не знает», — подчеркнул эксперт.

При этом Михаил Хорьков не сомневается в том, что если требования к заемщикам продолжат ужесточаться, а также появятся дифференцированные ставки, то в конечном счете это приведет к снижению спроса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, на что обратить внимание при продаже квартиры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:38
«Просто люблю»: стало известно, за кого вышла замуж певица Елка
17:25
В Москве пьяный мужчина забил до смерти незнакомца в переходе метро
17:15
Это не просто простуда: какой симптом указывает на развитие смертельных болезней
16:55
Смертельный перекус: мужчина застрелил друга из-за порции картофеля фри
16:50
Менять по сезонам? Эксперты опровергли популярный миф о моторном масле
16:39
Мафия готовится к Олимпиаде: в Италии разразился коррупционный скандал

Сейчас читают

Без шансов на прогноз: причиной пропажи Усольцевых мог стать несчастный случай
Лена Зосимова возвращается спустя 20 лет: Фадеев достал с полки забытый альбом звезды 1990-х
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Диагноз — безмамие: что нужно сыновьям, на которых не было времени?

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026