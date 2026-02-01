Школьный рюкзак и наручники: суд в США постановил освободить задержанного пятилетнего мальчика

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Ребенок был арестован 20 января службой ICE.

Что стало с арестованным в США пятилетним ребенком

Фото: 5-tv.ru

Суд в США отпустил ранее арестованного пятилетнего ребенка

Суд в США освободил пятилетнего мальчика Лиама Рамоса, чье задержание ранее вызвало массовое недовольство в США. Федеральный судья Фред Биери вынес решение об освобождении ребенка и его отца Адриана Конехо Ариаса, признав их вывоз из пригорода Миннеаполиса неконституционным, пишет The New York Times.

Ранее мальчика и его отца поместили в центр временного содержания иммигрантов, расположенный недалеко от Сан-Антонио. По словам адвокатов семьи, Адриан Конехо Ариас, являющийся гражданином Эквадора, въехал на территорию США легально — в рамках действующих процедур по предоставлению убежища. В то же время Министерство внутренней безопасности США заявило, что мужчина незаконно пересек границу страны в декабре 2024 года.

Офицеры Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), как ранее рассказывал 5-tv.ru, использовали ребенка в качестве наживки. Они дождались, пока мальчик вернется домой и постучит в дверь — когда отец вышел встретить сына, обоих задержали.

При этом, по словам представителей администрации президента США Дональда Трампа, мальчика не собирались брать под стражу, но Конехо Ариас сначала попытался скрыться от сотрудников миграционной службы, а когда не вышло, сам попросил, чтобы ребенок остался с ним.

