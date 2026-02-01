В Волгограде временно сменили дорожные знаки к годовщине Сталинградской битвы

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 36 0

В городе к знаменательной дате поставили указатели «Сталинград» на основных въездах.

Фото, видео: 5-tv.ru

Волгоград переименуют в Сталинград в 83 ю годовщину Сталинградской победы

Волгоград переименуют в Сталинград в 83‑ю годовщину Сталинградской победы. Кадры замены дорожных табличек с современных на исторические публикует 5-tv.ru.

Знаки с историческим названием установят у въездов и выездов на федеральных трассах Сызрань — Саратов — Волгоград, Волгоград — Каменск-Шахтинский, Р-22 «Каспий», а также на региональной дороге Р-221. Новые указатели провисят сутки, затем Сталинград снова станет Волгоградом.

Традиция возвращать городу имя его воинской славы проводят девять раз в году — 2 февраля, 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. Таблички меняют сотрудники городских дорожных предприятий.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин заявил о приоритете мнения жителей в переименовании Волгограда в Сталинград. Путин отметил, что в возвращении городу исторического имени имеется логика и обещал подумать над этим вопросом.

Кроме того, ранее аэропорту Волгограда было присвоено историческое название «Сталинград».

