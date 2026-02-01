Путин поздравил патриарха Кирилла с 17-й годовщиной интронизации

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 39 0

Глава государства поблагодарил главу РПЦ за все, что тот делает для страны.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 17-й годовщиной интронизации. Глава государства подчеркнул значимую роль патриарха в деле организационного укрепления РПЦ, а также важность церкви в российской истории.

Путин поблагодарил главу РПЦ за деятельность по укреплению церковных структур и заметил, что помимо служения Господу и людям Патриарх должен решать множество мирских задач и отлично справляется с этим.

«Очень многое сделано по укреплению переходов, по укреплению организационных структур. Это, безусловно, ваше личное достижение», — сказал Путин, обращаясь к Патриарху Московскому и всея Руси.

Глава государства также отметил, что результаты консолидации и организации церкви в России дают возможность эффективно решать главные духовные задачи.

Патриарх Кирилл в ответ на поздравления российского лидера отметил высокий уровень взаимодействия церкви и правительства в современной России, проведя сравнение со временами царской власти. Владыка отметил, что это свидетельствует о правильности духовной политики государства и о поддержке властью российского народа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патриарх Кирилл рассказал об опасности использования ИИ подрастающим поколением.

Путин поздравил патриарха Кирилла с 17-й годовщиной интронизации
