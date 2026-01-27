Деградация: Патриарх Кирилл рассказал об опасности использования ИИ подрастающим поколением

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Нельзя применять технологии бездумно, подчеркнул предстоятель РПЦ.

Чем опасно использование ИИ — мнение РПЦ

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Патриарх Кирилл: бездумное использование ИИ приведет к деградации мышления

Бездумное использование искусственного интеллекта (ИИ) может привести к деградации мышления у подрастающего поколения. Об этом предупредил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях.

«Бездумное использование нейросетей может негативно сказаться на когнитивных способностях и препятствовать развитию культуры мышления у подрастающего поколения», — заявил предстоятель РПЦ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой вред могут нанести нейросети женщинам. Поводом для очередного всплеска тревоги стало массовое распространение откровенных изображений, созданных с помощью Grok — инструмента с применением искусственного интеллекта, связанного с платформой X и принадлежащего предпринимателю Илону Маску.

После общественного возмущения компания ввела ограничения, однако обсуждения на Reddit и других площадках показывают: пользователи уже научились обходить новые защитные барьеры. Проблему признают многие эксперты.

Деградация: Патриарх Кирилл рассказал об опасности использования ИИ подрастающим поколением
