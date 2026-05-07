Вес уходит без зала: эксперт назвал ускоряющие похудение упражнения

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 62 0

Простая практика может запустить процессы, о которых многие не задумываются.

Самые эффективные упражнения для похудения мнение эксперта

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Legky

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мастер йоги Акшар назвал ускоряющие похудение упражнения

Йога может стать действенным способом борьбы с лишним весом, если правильно выстроить тренировку и выполнять ее регулярно. Об этом рассказал мастер йоги Гималайский Сиддха Акшар в комментарии изданию Men Today.

По словам специалиста, грамотно подобранные асаны помогают не только укрепить мышцы, но и активизируют сердечный ритм, а также ускоряют обмен веществ. Все это в комплексе способствует более эффективному снижению веса. Эксперт подчеркнул, что для заметного результата важно сделать такие занятия частью повседневной рутины.

Особое внимание он советует уделить базовым упражнениям, которые подходят даже тем, кто только начинает заниматься. Среди них — поза воина I (Вирабхадрасана I), поза собаки мордой вниз, поза кобры, поза саранчи, поза лодки и классическая планка. Эти элементы помогают проработать разные группы мышц и постепенно привести тело в более подтянутую форму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:15
Ушаков назвал иностранных лидеров, которые приедут в Москву на День Победы
16:11
Пиво после тренировки: нутрициолог разоблачил популярный миф
16:07
Корпус нейрохирургии пострадал в результате атаки беспилотников в Пермском крае
15:55
Ловушки автодилеров: как не переплатить при покупке машины
15:36
Секреты богатого урожая: когда лучше всего высаживать огурцы и перцы
15:16
Кровь из глаз: девушка получила химический ожог после наращивания ресниц

Сейчас читают

Ученица школы получила ожоги при взрыве страйкбольной гранаты в Ростовской области
У Киева — истерика: Захарова оценила реакцию Украины на перемирие
Информационные бомбы: почему Карл III опасается сближаться с принцем Гарри
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео