Следком задержал главного инженера шахты под Магаданом, где погибли 8 человек

Следственный комитет РФ задержал главного инженера горнодобывающего предприятия в Магаданской области, где из-за обрушения горных масс погибли восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Инженера подозревают в несоблюдении требований безопасности. Задержанному готовятся предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Обрушение Кадыкчанского угольного разреза произошло 30 апреля в Сусуманском городском округе Магаданской области. В процессе аварийно-спасательных работ с места ЧП вывезли более 15 тысяч кубометров породы, ситуацию взял на контроль губернатор региона Сергей Носов. Позже источник 5-tv.ru сообщил, что восемь работавших на руднике шахтеров погибли.

Ранее в Бурятии в результате схода лавины на золотник погибли шесть работников, расчищавших технологическую дорогу. Еще трое выжили и сумели выбраться из-под снега. Тогда Следственный комитет также возбудил уголовное дело о нарушении техники безопасности. Среди жертв оказался гражданин Казахстана Алексей Тицкий, эту информацию подтвердили в МИД республики.

