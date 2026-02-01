Орбан усомнился в обещаниях ЕС по финансированию помощи Украине

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 48 0

Премьер Венгрии указал на расхождение заявлений с реальными расчетами.

Орбан заявил о цене иллюзий в политике ЕС по Украине

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Орбан: кредиты Киеву не будут оплачены замороженными активами России

Лидеры стран Европейского союза вводят собственных граждан в заблуждение, утверждая, что финансовая поддержка Украины не потребует затрат со стороны европейских налогоплательщиков. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам главы венгерского правительства, обществу внушается представление о том, что расходы на конфликт будут компенсированы за счет российских активов.

«Европейцам говорят, что война ничего не будет стоить. <…> Это иллюзия, но многие в нее верят», — привел слова Орбана официальный представитель кабмина Венгрии Золтан Ковач в соцсети X (бывш. Twitter).

Согласно материалам Еврокомиссии, на территории Евросоюза заморожены активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро. Объем блокированных средств, принадлежащих частным лицам и компаниям из России, оценивается еще примерно в 28 миллиардов евро. При этом основная часть резервов (около 180 миллиардов евро) размещена в бельгийской расчетной системе Euroclear.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:01
Зеленский рассказал, будет ли участвовать в президентских выборах на Украине
16:40
Вучич допустил удар США по Ирану в ближайшие 48 часов
16:22
ЛДПР направила крупную партию помощи в зону СВО
16:09
Орбан усомнился в обещаниях ЕС по финансированию помощи Украине
16:00
Воспоминания могут быть выдумкой: почему прошлого не существует
15:48
«Вбивает клинья»: Лавров о попытках Европы осложнить отношения России и США

Сейчас читают

Коварный недуг: вдова Алана Рикмана раскрыла правду о болезни мужа
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Аллергия или заболевание печени: на что указывает постоянный зуд
Не купцы и не колонии: крупнейшим покупателем рабов оказалась британская корона

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео