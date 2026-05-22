Венгрия запретила импорт сельхозпродукции с Украины

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

На какой срок введен запрет, премьер-министр страны Петер Мадьяр не уточнил.

Венгрия запретила импорт сельхозпродукции с Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство Венгрии вводит запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. О решении глава венгерского правительства сообщил в социальной сети X.

«Правительство Венгрии <…> запрещает импорт сельскохозяйственной продукции с Украины», — написал Мадьяр.

В 2024 году сразу в нескольких странах Евросоюза прошли крупные акции протеста фермеров. Аграрии требовали пересмотра сельскохозяйственной политики Евросоюза, отмены части ограничений, включая экологические нормы, а также введения контроля над поставками дешевой импортной продукции, в первую очередь с Украины.

Наиболее серьезно последствия ощутили Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. В результате власти этих государств ввели ограничения на импорт украинского зерна, при этом транзит через их территории продолжил действовать, но уже по более жестким правилам перевозки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Еврокомиссия и власти Украины завершили переговоры по предоставлению Киеву кредита на 90 миллиардов евро в рамках программы поддержки на 2026–2027 годы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

22:53
Небензя призвал мировое сообщество осудить атаку на колледж в Старобельске
22:45
Под обломками: мужчина забил сиделку кирпичом и спрятал тело в затопленном доме
22:44
Небензя заявил о помощи Запада ВСУ с разведданными и целенаведением
22:35
Небензя назвал теракт ВСУ в ЛНР военным преступлением
22:31
Красный Крест призвал защищать мирных жителей после атаки ВСУ на колледж в ЛНР
22:30
Смертельный треугольник: мужчина убил партнера подруги за попытку ее изнасилования

Сейчас читают

Безопасность в автомобиле: советы эксперта для защиты детей от жары
Битва за прохладу: как спастись от аномального летнего зноя
В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео