Венгрия запретила импорт сельхозпродукции с Украины
На какой срок введен запрет, премьер-министр страны Петер Мадьяр не уточнил.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Правительство Венгрии вводит запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. О решении глава венгерского правительства сообщил в социальной сети X.
«Правительство Венгрии <…> запрещает импорт сельскохозяйственной продукции с Украины», — написал Мадьяр.
В 2024 году сразу в нескольких странах Евросоюза прошли крупные акции протеста фермеров. Аграрии требовали пересмотра сельскохозяйственной политики Евросоюза, отмены части ограничений, включая экологические нормы, а также введения контроля над поставками дешевой импортной продукции, в первую очередь с Украины.
Наиболее серьезно последствия ощутили Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. В результате власти этих государств ввели ограничения на импорт украинского зерна, при этом транзит через их территории продолжил действовать, но уже по более жестким правилам перевозки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Еврокомиссия и власти Украины завершили переговоры по предоставлению Киеву кредита на 90 миллиардов евро в рамках программы поддержки на 2026–2027 годы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
51%
Нашли ошибку?