Венгрия запретила импорт сельхозпродукции с Украины

Правительство Венгрии вводит запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. О решении глава венгерского правительства сообщил в социальной сети X.

«Правительство Венгрии <…> запрещает импорт сельскохозяйственной продукции с Украины», — написал Мадьяр.

В 2024 году сразу в нескольких странах Евросоюза прошли крупные акции протеста фермеров. Аграрии требовали пересмотра сельскохозяйственной политики Евросоюза, отмены части ограничений, включая экологические нормы, а также введения контроля над поставками дешевой импортной продукции, в первую очередь с Украины.

Наиболее серьезно последствия ощутили Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. В результате власти этих государств ввели ограничения на импорт украинского зерна, при этом транзит через их территории продолжил действовать, но уже по более жестким правилам перевозки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Еврокомиссия и власти Украины завершили переговоры по предоставлению Киеву кредита на 90 миллиардов евро в рамках программы поддержки на 2026–2027 годы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.