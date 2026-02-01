Вучич допустил удар США по Ирану в ближайшие 48 часов

Президент Сербии высказался о развитии ситуации на Ближнем Востоке.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США могут нанести удар по Ирану в самое ближайшее время. Об этом Вучич сообщил в эфире телеканала Pink TV.
«Я ожидаю нападения на Иран и некоторых других крупных событий в ближайшие 48 часов», — отметил президент Сербии.
Заявление прозвучало на фоне роста напряженности в регионе. Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупреждал, что возможный конфликт с США может выйти за рамки двустороннего противостояния и принять региональный масштаб.
Дополнительным фактором эскалации стали новые ограничительные меры Евросоюза: ЕС ввел санкции в отношении ряда иранских должностных лиц и организаций. Глава дипломатии союза Кая Каллас заявила о решении включить Корпус стражей исламской революции в перечень террористических структур. В Тегеране этот шаг назвали стратегической ошибкой и возложили ответственность за последствия на европейских политиков.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о переброске значительных военных сил в регион, выразив при этом надежду на готовность Ирана к переговорам. Он также напомнил об ударах по иранским ядерным объектам летом 2025 года, заявив, что дальнейшая эскалация может иметь еще более тяжелые последствия.
