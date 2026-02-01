Писториус призвал Европу к перевооружению цитатой про «грустную задницу»

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Министр обороны Германии необычным образом объяснил, почему европейцы должны самостоятельно защищать демократические ценности.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Britta Pedersen; 5-tv.ru

Министр обороны Германии Писториус призвал Европу к перевооружению

Министр обороны Германии Борис Писториус на предвыборном мероприятии СДПГ обратился к европейцам с призывом к перевооружению и активной защите демократии. Для наглядности он процитировал высказывание о «грустной заднице».

«И здесь я буду цитировать не (экс-канцлера ФРГ. — Прим. ред.) Вилли Брандта, (немецкого социал-демократа. — Прим. ред.) Курта Шумахера или (немецкого экономиста. — Прим. ред.) Герберта Шмидта, а (немецкого богослова. — Прим. ред) Мартина Лютера: грустной задницей радостно не пукнешь (исторических источников, подтверждающих авторство Мартина Лютера, нет. — Прим. ред.)», — подчеркнул министр.

Писториус отметил, что Европа не может полагаться только на внешние силы и обязана самостоятельно защищать свои демократические ценности от потенциальных угроз. Среди «врагов» министр назвал и оппозиционную партию «Альтернатива для Германии».

Ранее агентство Bloomberg сообщало о растущей обеспокоенности Франции из-за усиления военной мощи Германии. Президент Эммануэль Макрон объявил о внедрении системы добровольной военной службы для молодежи летом 2026 года.

