Министр обороны Германии Писториус призвал Европу к перевооружению

Министр обороны Германии Борис Писториус на предвыборном мероприятии СДПГ обратился к европейцам с призывом к перевооружению и активной защите демократии. Для наглядности он процитировал высказывание о «грустной заднице».

«И здесь я буду цитировать не (экс-канцлера ФРГ. — Прим. ред.) Вилли Брандта, (немецкого социал-демократа. — Прим. ред.) Курта Шумахера или (немецкого экономиста. — Прим. ред.) Герберта Шмидта, а (немецкого богослова. — Прим. ред) Мартина Лютера: грустной задницей радостно не пукнешь (исторических источников, подтверждающих авторство Мартина Лютера, нет. — Прим. ред.)», — подчеркнул министр.

Писториус отметил, что Европа не может полагаться только на внешние силы и обязана самостоятельно защищать свои демократические ценности от потенциальных угроз. Среди «врагов» министр назвал и оппозиционную партию «Альтернатива для Германии».

Ранее агентство Bloomberg сообщало о растущей обеспокоенности Франции из-за усиления военной мощи Германии. Президент Эммануэль Макрон объявил о внедрении системы добровольной военной службы для молодежи летом 2026 года.

