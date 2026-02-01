Шойгу заявил о продолжении диалога Путина и Си Цзиньпина в 2026 году

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

Главы государств поддерживают дружеские отношения.

Путин и Си Цзиньпин продолжат диалог в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шойгу: Владимир Путин и Си Цзиньпин продолжат диалог в 2026 году

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ведут активный диалог и продолжат его в 2026 году на регулярной основе. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу после встречи с министром иностранных дел КНР Ван И. Его слова приводит пресс-служба Совбеза РФ.

«Главы наших государств поддерживают дружеские отношения, ведут самый активный диалог. Поэтому вполне естественно, что в текущем году такое общение продолжится на регулярной основе», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Он отметил, что переговоры с Ван И были довольно насыщенными. По словам секретаря Совбеза РФ, основными темами стали развитие обстановки в регионах мира, которые затрагивают интересы Москвы и Пекина, совместные действия по поддержанию глобальной и региональной стабильности, а также укрепление международного права на основе системы Организации Объединенных Наций (ООН).

«Позиции наших стран по вопросам отстаивания национальных интересов, обеспечения суверенитета и территориальной целостности, безопасности и развития совпадают или близки», — заверил Шойгу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил об уникальности российско-китайских отношений. Они находятся на беспрецедентно высоком уровне и представляют собой фундамент стратегического взаимодействия в нестабильном меняющемся мире. Страны поддерживают друг друга и «сотрудничают плечом к плечу».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:16
В Домодедовской больнице подтвердили случай оспы обезьян у пациента
20:00
«Мы могли бы сделать лучше»: как понять, что партнеру не нравятся ваши поцелуи
19:52
«Семьи у нас нет давно»: Егор Бероев прокомментировал развод с Ксенией Алферовой
19:34
Шойгу заявил о продолжении диалога Путина и Си Цзиньпина в 2026 году
19:17
Мошенники обманывают россиян под предлогом уборки снега
18:59
Лавров усомнился в готовности Европы к санкциям против США

Сейчас читают

Тайна сердца Кэтрин О’Хары: редкая врожденная патология звезды «Один дома»
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Аллергия или заболевание печени: на что указывает постоянный зуд
Воспоминания могут быть выдумкой: почему прошлого не существует

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео