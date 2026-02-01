Шойгу заявил о продолжении диалога Путина и Си Цзиньпина в 2026 году

Шойгу: Владимир Путин и Си Цзиньпин продолжат диалог в 2026 году

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ведут активный диалог и продолжат его в 2026 году на регулярной основе. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу после встречи с министром иностранных дел КНР Ван И. Его слова приводит пресс-служба Совбеза РФ.

«Главы наших государств поддерживают дружеские отношения, ведут самый активный диалог. Поэтому вполне естественно, что в текущем году такое общение продолжится на регулярной основе», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Он отметил, что переговоры с Ван И были довольно насыщенными. По словам секретаря Совбеза РФ, основными темами стали развитие обстановки в регионах мира, которые затрагивают интересы Москвы и Пекина, совместные действия по поддержанию глобальной и региональной стабильности, а также укрепление международного права на основе системы Организации Объединенных Наций (ООН).

«Позиции наших стран по вопросам отстаивания национальных интересов, обеспечения суверенитета и территориальной целостности, безопасности и развития совпадают или близки», — заверил Шойгу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил об уникальности российско-китайских отношений. Они находятся на беспрецедентно высоком уровне и представляют собой фундамент стратегического взаимодействия в нестабильном меняющемся мире. Страны поддерживают друг друга и «сотрудничают плечом к плечу».

