Посол КНР в РФ заявил об уникальности российско-китайских отношений

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Страны поддерживают друг друга и «сотрудничают плечом к плечу».

Что сказал посол КНР об отношениях с Россией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Китайско-российские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и представляют собой фундамент стратегического взаимодействия в нестабильном меняющемся мире. Такое заявление сделал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в ходе выступления на торжественном приеме для ведущих российских СМИ в посольстве Китайской Народной Республики (КНР).

«В настоящее время китайско-российские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, эти отношения уникальны», — сказал китайский посол.

Дипломат указал, что двусторонние отношения представляют собой образец новых международных контактов, которые воплощают общие ожидания народов России и Китая. Страны поддерживают друг друга и «сотрудничают плечом к плечу».

Посол добавил, что без соответствующих информационных структур двух стран достижения развития китайско-российских отношений были бы невозможны.

Он призвал создавать дружелюбную информационную среду между странами, усилить обмен информацией, координацию повестки и проведение диалога. Также необходимо «консолидировать разумные голоса».

Национальная Медиа Группа (НМГ) во время торжественного приема получила грамоту за вклад в сотрудничество и дружбу между Россией и Китаем. Награду получил директор по международному сотрудничеству и специальным проектам НМГ Алексей Уразов. Кроме того, подобной грамотой наградили и МИЦ «Известия».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпиня надежным другом и стабильным партнером, с которым российско-китайские отношения развиваются последовательно. Путин отметил, что Россия занимает первое место среди европейских стран по обороту с КНР.

