В Домодедовской больнице подтвердили случай оспы обезьян у пациента

В Домодедовской больнице подтвердили случай оспы обезьян у госпитализированного пациента. Об этом 1 февраля сообщили в медицинском учреждении.

«Диагноз „оспа обезьян“ подтвердился у пациента, который был госпитализирован в Домодедовскую больницу. Состояние пациента удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение», — говорится в сообщении в Telegram-канале больницы.

В медучреждении уточнили, что пациент находится под наблюдением врачей, угрозы для его жизни нет. Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в установленном порядке.

Кроме того, Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование для установления круга контактных лиц и возможного источника заражения.

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое передается при тесном контакте с инфицированным человеком или животным. Основными симптомами являются повышение температуры, слабость, головная боль, увеличение лимфатических узлов, а также характерная сыпь.

Ранее, писал 5-tv.ru, эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, опасна ли для России оспа обезьян.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX