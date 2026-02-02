«Захватывает дух у всех»: курорт «Игора» отметил 20-летие

курорт «Игора» отметил 20-летие

Место, где активно развивается детский спорт и уже выросло целое поколение горнолыжников, отмечает 20 лет со дня открытия. Всесезонный курорт «Игора» в Ленинградской области за эти годы стал одной из главных точек притяжения на северо-западе страны и настоящим флагманом туриндустрии. Причем, высочайшую планку задал сразу, предложив своим гостям буквально все: горные лыжи, сноуборд, боулинг, бассейн, спа и многое другое. Сегодня это гигантский спортивно-туристический кластер, который задает стандарты в отрасли. Как курорт отметил круглую дату и какие планы на будущее, расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

На горе по-настоящему яркие эмоции, только на этом склоне сразу 350 человек, и это только в красном.

«Здесь внизу, несмотря на мороз, минус 18, жарко, звучат фанфары для тех, кто принял участие в праздновании 20-летия и традиционном «красном спуске», — сообщил корреспондент.

«Здесь прекрасные рестораны, очень вкусно готовят, здесь замечательный отдых, когда ты можешь приехать в гостиницу, снять коттедж и спокойно отдохнуть», — подчеркнула гость курорта «Игора» Ирина Драгомирецкая.

«Это транспортная доступность. Не обязательно нужна машина, можно и на автобусе приехать, можно на электричке!» — добавил отдыхающий Владислав Васильев.

Продумывали и правда до мелочей, подчинили даже погоду, два десятка снежных пушек создают свой климат, сезон легко длится до апреля. Самый длинный спуск в регионе, десять трасс, учебные склоны, их общая протяженность четыре километра 200 метров.

То, что начиналось как горнолыжный курорт, теперь гигантский всесезонный спортивно-туристический кластер.

«Очень много проектов, которые сегодня реализуются в Ленинградской области, ориентируются на „Игору“ и это здорово. „Игора“ дала огромные возможности для развития детского спорта, у нас появились современные спортивные площадки и шикарный ледовый дворец», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Пока одни на горе, другие на льду делают первые шаги в современном многофункциональном дворце.

«Порядка 700 человек выпустили наши школы фигурного катания и школы хоккея за прошедший период времени», — уточнил генеральный директор курорта «Игора» Илья Скотников.

Азы мастерства катания и пируэтов юным фигуристам на мастер-классах передают легендарная Тамара Москвина и ее воспитанники.

«Курорт „Игора“ близко от Петербурга. Потом дальше, люди находятся на отдыхе, а мы хотим показать новые программы и посмотреть, как публика будет на них реагировать. Кроме того, там выступают не только именитые наши спортсмены, но и молодежь», — отметила чемпионка СССР по фигурному катанию, вице-чемпионка мира и Европы Тамара Москвина.

Живут гости прямо у склона, комфортные отели, апартаменты, коттеджи.

«В каждом коттедже обязательно есть сушильный шкаф, где можно привести в порядок экипировку после склона, есть электросауна, где можно просохнуть и согреться самим гостям. Ну и какой же загородный отдых без уютно потрескивающего камина, ну и роскошного вида на заснеженный лес из окна», — добавил журналист.

«Игора» — это еще и площадка для важнейших политических событий. В 2024 году Владимир Путин встречал здесь участников саммита ЕАЭС и неформального саммита глав государств СНГ, что укрепило статус курорта на высшем уровне.

«Игора» создает более полутысячи рабочих мест независимо от сезона, а в 2019 году с открытием автодрома «Игора Драйв» комплекс превратился в масштабный спортивно-туристический кластер. 100 гектаров, трассы для ралли-кросса, дрифта, внедорожников и главная — шоссейно-кольцевая, где можно разогнаться до 280 километров в час.

«Именно этот участок трассы, от него захватывает дух у всех, кто едет по трассе, будь то профессиональные гонщики или любители», — признался экс-чемпион России в зимних трековых гонках, экс-чемпион России в кольцевых гонках Александр Сотников.

Архитектор комплекса Герман Тильке — главный проектировщик лучших автодромов по всему миру.

«Тут можно проводить гонки любого уровня. Несомненно, этот комплекс будет способствовать развитию автоспорта в России, сюда можно привлечь молодежь, вытащить их с улиц и усадить за руль», — объяснил архитектор комплекса «Игора Драйв» Герман Тильке.

А еще тут учат безопасному вождению в центре контраварийной подготовки, что особенно впечатлило президента Международной автофедерации.

«Я считаю, что все просто потрясены этим центром. Он может быть полезен не только для мотоспорта, но и для образования молодежи, а также их поведения на дорогах в целом», — сказал президент Международной автомобильной федерации (FIA) в 2009–2021 годах Жан Тодт.

GARAGE FEST, автосоревнования, первый в России и единственный в Европе автотеатр — тандем «Игоры Драйв» и "Ленинград Центра", гастрономический фестиваль «Балтика Фест», который собрал 6000 гостей, и многое-многое другое.

«Игора» принимает полмиллиона гостей ежегодно. Это тоже уже история инвестиций в будущее, в спорт, в Ленинградскую область, но все эти значимые итоги 20 жарких зим и лет лишь промежуточные.

