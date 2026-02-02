Революция в воспитании: как Кейт Миддлтон и Уильям меняют жизнь наследников

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 53 0

Британская королевская чета внедряет современные методы обучения для своих детей, отказываясь от многовековых традиций.

Как Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают детей

Фото: www.globallookpress.com/Picture by i-Images/Pool

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Radar Online: Кейт Миддлтон и Уильям выбрали для наследников совместное обучение

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон намерены нарушить многолетние традиции монархии. Они выбрали для своих детей совместное обучение, ориентированное на сохранение нормальной семейной атмосферы. Об этом сообщает издание Radar Online.

По данным источников, такой подход призван минимизировать изолированность, с которой обычно сталкиваются представители правящей династии.

На данный момент принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи посещают школу Ламбрук в Беркшире. Их родители стремятся к тому, чтобы будущий король учился вместе с младшими братом и сестрой. Они подчеркивают важность эмоционального развития и семейного единства.

Королевские эксперты отмечают, что Уильям твердо решил модернизировать процесс воспитания. Он хочет отойти от старой модели, где наследников престола отделяли от сверстников и семьи ради специализированного обучения в однополых школах.

«Это решение знаменует собой сознательный отказ от прежнего мышления. Уильям и Кейт хотят отсрочить момент, когда Джордж начнет восприниматься исключительно через призму своей будущей роли, позволяя ему сначала вырасти ребенком, а не институтом в ожидании», — подчеркнул источник.

Инсайдеры добавляют, что пара осознает предопределенность судьбы Джорджа. Кейт и Уильям стараются дать ему как можно больше свободы перед тем, как на него ляжет груз ответственности.

В планах семьи — оставаться в своем доме в районе Виндзора даже в случае восхождения Уильяма на престол. Также они хотят повременить с официальным присвоением Джорджу титула принца Уэльского до окончания школы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-21° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:49
Она была уже мертва: в США женщина выдавала себя за 11-летнюю девочку перед соцслужбами
14:33
Мед меду рознь: какую пользу для здоровья приносят разные виды этой сладости
14:17
Отношения развиваются стремительно: Хью Джекман и Саттон Фостер планируют усыновить ребенка
13:59
Сыновья до смерти забили отца бейсбольной битой и подожгли дом
13:42
Музыка в движении: объявлен первый состав исполнителей премии МУЗ-ТВ 2026
13:41
«Захватывает дух у всех»: курорт «Игора» отметил 20-летие

Сейчас читают

На подсветку стрип-клуба: Берлин отправлял генераторы в Киев, пока немцы замерзали
Имя актера Леонардо ДиКаприо обнаружено в «файлах Эпштейна»
Ты не «сорвалась»: почему мы толстеем зимой — и как сбросить вес без стресса
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео