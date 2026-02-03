«Я недостаточно хорош»: как негативные убеждения управляют нашей жизнью

Daily Mail: низкая самооценка часто формируются из-за болезненного опыта

Многие люди годами живут с ощущением, что с ними «что-то не так». Они считают себя недостаточно привлекательными, умными или способными, сомневаются в своих перспективах и постоянно обесценивают собственные достижения. По словам психотерапевта Наташи Пейдж, подобные внутренние установки — не отражение реальности, а проявление низкой самооценки, которая может существенно ограничивать жизненный выбор человека. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперт отмечает, что такие мысли, как «я никогда не добьюсь успеха», «я недостаточно хорош» или «я постоянно всех подводил», часто формируются после болезненного опыта — травли, неудач, разрыва отношений или эмоционального давления в семье. Со временем эти переживания превращаются во внутренний сценарий, который человек начинает воспринимать как факт. Хотя на самом деле он является реакцией на прошлые обстоятельства.

Как формируются негативные установки

По словам специалиста, ключевая проблема заключается в том, что человек редко подвергает сомнению собственные мысли. Негативные убеждения становятся автоматическими и влияют на решения, карьеру, отношения и самооценку. В результате человек избегает рисков, боится близости, постоянно ищет одобрения и застревает в неудовлетворяющих его обстоятельствах.

Психотерапевт подчеркивает: важно отделять факты от интерпретаций. Многие убеждения о собственной «несостоятельности» — это не объективная оценка, а эмоциональный отклик на конкретную ситуацию из прошлого.

Упражнение для пересмотра внутренней истории

Эксперт рекомендует начать с анализа личного опыта. Для этого полезно вспомнить событие, которое оказало сильное влияние на самооценку. Также нужно честно ответить на несколько вопросов: какую историю человек начал рассказывать себе после этого, как она повлияла на его жизнь и действительно ли она основана на фактах.

По словам психотерапевта, полезно представить, как на эту ситуацию посмотрел бы посторонний или сочувствующий человек. Такой взгляд со стороны часто помогает увидеть, что негативное убеждение — это реакция на боль, а не отражение истинных качеств личности.

После этого специалист советует переписать внутреннюю историю в более сбалансированном ключе, не отрицая сложный опыт, но признавая рост и приобретенные качества.

«Туманное» мышление и искажение реальности

Психотерапевт также обращает внимание на распространенные когнитивные искажения, которые усиливают низкую самооценку. К ним относятся попытки угадывать мысли других людей, предсказание негативного будущего, постоянные сравнения с окружающими, чрезмерная самокритика и склонность воспринимать эмоции как объективную реальность.

По словам эксперта, такие «туманные» мысли часто возникают автоматически, поэтому важно научиться их замечать. Он рекомендует в течение недели записывать возникающие мысли и отслеживать повторяющиеся шаблоны — это помогает снизить их влияние и выработать более ясный взгляд на ситуацию.

Почему важно быть честным с собой

Отдельное внимание специалист уделяет теме несоответствия между внутренними ценностями человека и его реальной жизнью. По его словам, эмоциональный дискомфорт, тревога или чувство опустошенности нередко сигнализируют о том, что человек находится в отношениях, работе или обстоятельствах, которые ему не подходят.

Игнорирование этих сигналов, по мнению психотерапевта, приводит к утрате подлинности и усиливает внутренний конфликт. Эксперт советует регулярно задавать себе вопрос: является ли то, чем человек занимается, его осознанным выбором или результатом ожиданий со стороны.

Забота о себе — основа эмоциональной устойчивости

Психотерапевт подчеркивает, что самосострадание не является слабостью. Напротив, умение вовремя учитывать собственные потребности помогает сохранять эмоциональные ресурсы и предотвращать истощение. Даже небольшие изменения в повседневных привычках — отдых, делегирование обязанностей, личные ритуалы восстановления — могут существенно улучшить общее состояние.

Почему перемены пугают, но необходимы

По словам специалиста, низкая самооценка часто удерживает человека в зоне комфорта, которая давно перестала быть комфортной. Любые изменения кажутся рискованными, однако именно постепенные шаги — один честный разговор или одно осознанное решение — могут запустить более глубокие положительные изменения.

Психотерапевт отмечает: попытка изменить все сразу часто приводит к перегрузке, тогда как небольшие корректировки в одной сфере способны повлиять на качество жизни в целом. Осознание собственных установок и работа с ними может стать первым шагом к более устойчивому и полноценному состоянию уже в ближайшем будущем.

