«Как теперь без тебя?» — умер режиссер фильма «Жизнь прекрасна» Петр Мостовой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

За свою карьеру он успел создать свыше 40 документальных лент и две художественные телевизионные картины.

Кто такой Петр Мостовой — знаменитые работы

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

Умер режиссер фильма «Жизнь прекрасна» Петр Мостовой

На 89-м году жизни в Израиле скончался известный кинорежиссер Петр Мостовой. Об этом сообщила его дочь Полина в социальных сетях.

Наследница деятеля искусств выразила глубокую скорбь. Она назвала отца самым близким и любимым человеком.

«Папочка, любимый… Как теперь без тебя?» — поделилась Полина.

Точные причины смерти режиссера на данный момент не раскрываются. Последние годы своей долгой жизни мастер провел в Ришон-Леционе. Именно там пройдут церемония прощания и похороны.

Мостовой появился на свет 22 января 1938 года в семье советского офицера во Владивостоке. Изначально его путь не был связан с искусством — Петр получил техническое образование, окончив физический факультет в Ленинграде.

Путь в мир кино начался с любительских съемок, которые быстро привели к профессиональному признанию.

Позже он закрепил свои знания во ВГИКе и долгие годы трудился на Ленинградской студии кинохроники. За свою карьеру Мостовой успел создать свыше 40 документальных лент и две художественные телевизионные картины.

Один из ключевых его проектов — фильм «Жизнь прекрасна». Документальная лента рассказывает о последних днях соратника Ленина Льва Троцкого и его убийце Рамоне Меркадере. В главной роли снялся Армен Джигарханян.

17:13
