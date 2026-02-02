Переговоры в Абу-Даби: Кремль подтвердил новый раунд диалога

Встреча представителей России, США и Украины была перенесена из-за необходимости согласовать графики сторон.

В Кремле назвали дату и место второго раунда переговоров по Украине

В Кремле сегодня сообщили, когда и где пройдет второй раунд переговоров Россия — США — Украина. Изначально встреча была запланирована в Абу-Даби в минувшее воскресенье.

«Потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон, и сейчас в среду–четверг действительно второй раунд состоится в Абу-Даби. Мы это можем подтвердить», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков подтвердил, что так называемое энергетическое перемирие с Украиной, которое Москва устраивала по личной просьбе президента США Дональда Трампа, подошло к концу. Сегодня взрывы гремели в Днепропетровской области. Пожар возник на топливном объекте, связанном с украинской армией. Есть информация о прилетах по ГЭС в Черкасской области — это еще один энергообъект, который обеспечивает работу военных предприятий.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп заявил о торговой сделке между США и Индией.

