Трамп заявил о торговой сделке между США и Индией

Соединенные Штаты заключили новую торговую сделку с Индией. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, соглашение стало результатом «дружбы и взаимного уважения» между Вашингтоном и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Мы немедленно договорились о торговом соглашении между США и Индией, в соответствии с которым Соединенные Штаты будут взимать сниженный взаимный тариф, уменьшив его с 25% до 18%», — написал президент США.

В ответ Индия также согласилась пойти на встречные шаги и сократить свои тарифные и нетарифные барьеры в отношении американских товаров. Согласно заявлению Трампа, они будут снижены до нулевого уровня.

Ожидается, что договоренности окажут положительное влияние на двустороннюю торговлю между США и Индией, а также укрепят экономическое сотрудничество между странами.

