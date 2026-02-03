Доллар упал до 4-летнего минимума: что происходит с американской валютой

Эксперты предупреждают о потери мирового доверия.

Доллар упал до 4-летнего минимума

Главная мировая экономическая новость, которую сейчас обсуждают эксперты, - падение доллара до четырехлетнего минимума. И вот тут мнения специалистов разделились. Многие уверены, что время американской валюты как главной международной подходит к концу.

Непредсказуемая политика администрации США, постепенный отказ от доллара Центробанков разных стран - показатель того, что он просто теряет силу.

"Речь идет о том, что доллар находится на исторически низком уровне доверия. И впереди у него, по всей видимости, продолжение снижения доверия в течении ближайших 10 лет. То есть ничего сверхествественного в моменте с долларом не произойдет. Доллар никуда не денется. Но доллар теряет позиции", - отметил руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов.

 Впрочем, есть и оптимисты. Которые уверены, что с американской валютой не произойдет ровным счетом ничего плохого. Напротив, Трамп сам ослабляет доллар, потому что это выгодно США

"Ничего особенного не происходит, мы прекрасно понимаем что администрация Трампа намерена запустить экономический рост в США. Потому что это стимулирует экспорт. На самом деле это только усиливает американскую экономику", - отметил Игорь Костиков, профессор, д.э.н., председатель Финпотребсоюза.

То есть, золотая середина, воспринимать доллар как одну из главных мировых валют, но не инвестировать в него. Хотя сейчас тоже самое можно сказать о биткоине, который потерял треть от своей цены, и даже о драгметаллах, которые начали падать после долгого подорожания. 

Доллар упал до 4-летнего минимума: что происходит с американской валютой
