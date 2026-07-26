«Продолжаете славные флотские традиции»: Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ВМФ

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 28 0

Министр обороны пожелал военным морякам крепкого здоровья.

Поздравление Белоусова с Днем ВМФ 2026 год — новости

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Тема:
День ВМФ

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ

Именно военные моряки делают российский флот сильным и современным. Это подчеркнул министр обороны России Андрей Белоусов в поздравлении военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ, его цитирует пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня вы определяете, каким быть нашему флоту. Делаете его сильным и современным… Вы продолжаете славные флотские традиции, с честью выполняете свой воинский долг, укрепляете обороноспособность страны», — значится в поздравлении.

Белоусов отметил профессионализм и самоотверженность наших военных моряков. Именно эти качества, подчеркнул министр обороны, помогают им эффективно решать все задачи, которые стоят перед флотом, в том числе в ходе специальной военной операции.

Глава военного ведомства пожелал морякам и ветеранам по-флотски крепкого здоровья, успешной службы и традиционных семи футов под килем.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил всех причастных в военно-морским силам страны с праздником. В России к военным морякам относятся по-особому, их уважают и ими гордятся, подчеркнул российский лидер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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