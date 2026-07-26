Команда Сергачева с Овечкиным в составе выиграла в благотворительном «Матче года»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Состязание с участием звезд НХЛ и КХЛ прошло в Санкт‑Петербурге.

Кто победил в благотворительном «Матче года» НХЛ и КХЛ

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Команда Сергачева с Овечкиным выиграла в благотворительном «Матче года»

В Санкт-Петербурге завершился благотворительный «Матч года» с участием звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За победу состязались команды защитника «Юты Маммот» Михаила Сергачева, в которой также играл капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, и форварда «Лос-Анджелес Кингз» Артемия Панарина.

В ходе матча лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин забросил одну шайбу. Отличились также Кирилл Марченко, Матвей Гридин, Прохор Полтапов, Егор Сурин, Дмитрий Симашев, а также их лидер Михаил Сергачев. В команде Артемия Панарина, помимо него самого, выделились Матвей Мичков, Василий Подколзин, Павел Минтюков, Александр Никишин, Рушан Рафиков и Дмитрий Яшкин.

Основное время завершилось вничью — 9:9. И благодаря точному броску форварда «Вашингтон Кэпиталз» Алексея Протаса в серии буллитов команда Сергачева выиграла со счетом 1:0.

«Матч года» проводился в третий раз, в 2024 и 2025 годах он проходил в Москве, тогда удалось собрать десять и 30 миллионов рублей соответственно. На этот раз звезды НХЛ и КХЛ встретились в Северной столице России. Прибыль с продажи билетов и сувениров, а также пожертвования позволили организаторам собрать рекордные 50 миллионов рублей — больше, чем за оба прошлых матча.

Средства будут направлены на реабилитацию и поддержку страдающих детским церебральным параличом (ДЦП) и другими двигательными нарушениями и прочие благотворительные инициативы.

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