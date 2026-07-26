В России начнут создавать топливо из иловых отложений и отходов

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 22 0

Специалисты разрабатывают технологию производства гранул и брикетов, которые могут стать альтернативой традиционным видам топлива.

Как создают топливо — последние достижения ученых, новости

Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

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В Томском политехническом университете (ТПУ) создают технологию получения топливных гранул и брикетов из различных видов отходов. В качестве сырья ученые используют иловые отложения сточных вод, отходы нефтепереработки, картон и другие материалы. Об этом сообщают «Известия».

Исследователи также работают над созданием интеллектуальной системы, которая поможет быстрее подбирать оптимальный состав нового топлива.

«Это обеспечит научно обоснованный выбор состава, минимизацию затрат и ускорит создание новых композиционных топлив», — пояснила руководитель проекта, доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Галина Няшина.

По словам специалистов, применение такой технологии позволит не только сократить объем вредных выбросов, но и вовлечь в переработку отходы, которые сейчас отправляются на полигоны. Разработка может способствовать более эффективному использованию вторичного сырья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ученые нашли замену дизелю. В результате переработки получают экологически чистое, нетоксичное и биоразлагаемое топливо.

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