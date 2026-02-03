«Самая суровая»: в Подмосковье космонавты провели тренировку по выживанию в зимних условиях

В Подмосковье космонавты провели тренировку по выживанию в зимних условиях

А возвращаясь к российским морозам, надо признать, что они сильно помогли нашим космонавтам. В программе их подготовки один из этапов — это выживание в глухой тайге. Чтобы найти правильные условия, приходилось возить экипажи чуть не в тайгу. В этом году оказалось достаточным выйти за забор Звездного городка. Там же был и корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Подмосковье, Звездный городок. На термометре минус 20, сугробы по пояс. Три космонавта, одна космическая капсула и бесконечный зимний лес. Это самый суровый этап подготовки космических экипажей — зимнее выживание. По легенде, спускаемый аппарат приземлился в незапланированной точке, спасателей ждать сутки, а может, и больше. Один из космонавтов — ранен.

Оставаться в самой капсуле нельзя — она металлическая и мгновенно вытягивает тепло. Поэтому жилище строят рядом из того, что нашли на земле. В помощь основной парашют — это утеплитель и водонепроницаемые стены.

Скафандры хороши в невесомости, на земле бесполезны. Космонавты переодеваются прямо в спускаемом аппарате в теплую одежду из НАЗ — носимого аварийного запаса. В нем же находится вода, еда на несколько дней, рация и спички.

Командир экипажа Олег Кононенко, космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин и их коллега из NASA Маркос Берриос бросают вызов стихии. В этом году испытание стало по-настоящему экстремальным: леса Подмосковья укрыли рекордные за последние полвека сугробы.

«Большое количество работы именно на преодоление снежного покрова, чтобы найти то, из чего мы будем строить. Сегодня было тяжелее, чем в предыдущие тренировки. Поэтому погода свою лепту внесла», — говорит космонавт-испытатель Герой РФ Александр Гребенкин.

Подготовка площадки — обязательное условие. В ход идет все: стропы превращаются в веревки, мачете из аварийного запаса — в топор.

Выполняя экзаменационное задание, экипаж строит два вида жилища — односкатный шалаш и вигвам. Перед постройкой снег под ним полностью убирается практически до земли, стелются парашют, лапник, и только потом космонавты могут отдохнуть внутри.

Двое спят — один дежурит. Костер — это и тепло, и световой маяк для авиации. Кононенко, Гребенкин и Берриос знают: в лесу, как и на орбите, мелочей не бывает. Только железная дисциплина и полная взаимовыручка позволят выстоять в этом снежном плену.

«Если человек устал, то в этот момент ему поручается достаточно легкая работа. И так подменяем друг друга», — говорит Олег Кононенко.

Именно за этим внимательно следят инструкторы. Главное — психология. Голод, холод и дефицит сна превращают любого в комок нервов.

«Каждая мелочь в процессе этих тренировок важна, потому что это жизнь, это здоровье космонавтов», — заявил Анатолий Забрусков, замначальника управления по экстремальным видам подготовки космонавтов.

Российская спецподготовка — самая суровая в мире, и за каждым упражнением стоит реальный подвиг. В 1965 году космонавты Леонов и Беляев двое суток выживали в тайге после аварийной посадки. У них не было современных инструкций — только костер, шалаш из того, что нашли, и надежда на спасателей, идущих на лыжах через лесную глушь. Сегодня их опыт стал обязательной частью программы для каждого, кто планирует покорить космос.

Космонавты обозначили свое местонахождение, развели костер, построили шалаш. Теперь осталось только дождаться спасателей.

Испытание холодом пройдено на отлично. Впереди у экипажа отчеты и итоговые экзамены. Путь к старту становится все короче, а цель — все ближе. И цель эта — космос.