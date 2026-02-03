Как будут жить дачники в 2026 году: налоги, стройка и собрания

В 2026 году дачников и садоводов ждет ряд изменений в законодательстве

С наступлением 2026 года владельцы дач и садовых участков продолжают жить по обновленным нормам, принятым годом ранее. Законодательные изменения затронули сразу несколько сфер — от экологических требований, налогообложения и строительства до цифрового управления садоводческими товариществами. О том, какие правила уже действуют и что важно учитывать собственникам загородной недвижимости — в материале 5-tv.ru.

Вычеты, льготы и послабления для СНТ

Налоговая нагрузка на владельцев дачных домов в 2026 году формируется по прежней схеме: учитываются земельный налог и налог на имущество. Однако действующие с 2025 года нормы предусматривают ощутимые льготы. Так, при расчете налога на жилой дом применяется вычет в размере 50 квадратных метров. Если площадь постройки не превышает этот порог, платить за нее в 2026 году не придется вовсе.

Отдельные изменения коснулись и садоводческих товариществ. Федеральный закон № 321-ФЗ освободил СНТ от налога на прибыль с членских и целевых взносов, направленных на содержание общего имущества — инженерных сетей, дорог и водозаборных объектов. Эта норма применяется задним числом с 2019 года и позволяет товариществам не закладывать налоговые расходы в размер взносов.

Дополнительные налоговые преференции предусмотрены для социально уязвимых категорий. Пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, а также ветераны боевых действий освобождаются от уплаты земельного налога за участок площадью до шести соток. Многодетным семьям предоставляется скидка в размере 50% на один объект недвижимости. Чтобы воспользоваться льготой, собственнику необходимо подать заявление и указать конкретный объект — в противном случае налоговая определит его автоматически.

Освоение участков и штрафы за запущенную землю

Сохраняется и требование об обязательном освоении земли. Владельцам дачных и садовых участков дается три года с момента приобретения, чтобы начать использовать территорию по назначению. За бездействие предусмотрены штрафы в размере от 1% до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей.

Признаками неосвоенного участка считаются отсутствие посадок на протяжении трех лет, захламленность территории более года или зарастание сорняками выше метра на половине площади.

Строительство без лишней бюрократии

Процедуры оформления дачных построек в 2026 году остаются максимально упрощенными благодаря продленной до 2031 года дачной амнистии. Владельцы домов, возведенных до августа 2018 года, больше не обязаны направлять уведомления в органы власти.

По упрощенной схеме можно оформить жилые и садовые дома площадью до 500 квадратных метров, высотой не более 20 метров и с числом этажей до трех. Для таких объектов не требуется экспертиза проекта и разрешение на строительство. Аналогичный порядок действует для капитальных хозяйственных построек — бань, сараев, колодцев и летних кухонь.

При этом с марта 2025 года действует строгое правило: все построенные объекты необходимо регистрировать сразу после завершения работ. Использование незарегистрированных строений теперь запрещено. Для оформления достаточно подготовить технический план и подать документы в Росреестр через МФЦ.

Электронные собрания и цифровое управление СНТ

Еще одно заметное новшество — переход товариществ к онлайн-формату. С 2025 года садоводы получили возможность участвовать в заочных собраниях и голосовать через портал «Госуслуги». Эта практика активно применяется и в 2026 году.

Голосование проходит в электронном виде, а система автоматически подсчитывает результаты. При этом сохраняется возможность участия через бумажные бюллетени. Важное условие — соответствующие положения должны быть заранее внесены в устав СНТ.

Мусор, вода и огонь

Контроль за обращением с отходами в 2026 году стал жестче. Владельцам участков запрещено складировать мусор на территории, закапывать его в землю или сливать бытовые стоки в канавы. Все отходы необходимо вывозить на контейнерные площадки товарищества. За нарушение предусмотрены штрафы от двух до трех тысяч рублей.

Растительные остатки допускается утилизировать отдельно или использовать для компостирования при соблюдении нормативных расстояний. Мытье автомобилей на участке без очистных систем также карается штрафами.

Противопожарные правила разрешают сжигание мусора только в специально оборудованных местах — в ямах или металлических емкостях с крышкой и с соблюдением установленных дистанций до построек и зеленых насаждений. За нарушения предусмотрены административные взыскания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.