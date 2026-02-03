Появились кадры нападения подростка на школу в Уфе

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева Срочная новость 65 0

На них видно, как подросток направил оружие на школьницу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первые кадры нападения подростка на школу в Уфе поступили в распоряжении 5-tv.ru.

На них видно, как школьник направил оружие на одну из учащихся и сказал ей: «Уходи». Девушка, снимавшая видео, сразу же закрыла перед лицом молодого человека дверь.

В Министерстве внутренних дел по Республике Башкортостан сообщили дополнительные детали инцидента. По данным ведомства, у подростка был пластиковый пневматический автомат. Предварительно установлено, что он сделал несколько выстрелов в направлении учителя и трех учащихся, а также применил петарду. В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает источник 5-tv.ru, инцидент произошел во время третьего урока. По предварительной информации, подозреваемый вел канал в Telegram, где подробно описывал события своей жизни. В публикациях он, в частности, выражал недовольство переводом в другой класс и писал, что из-за этого якобы «вынужден сделать что-то плохое».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
«Представляю, как расправлюсь с ними»: что известно о стрельбе в уфимской школе
10:43
Умный скальпель: в России стали применять новый способ борьбы с онкозаболеваниями
10:34
СК возбудил уголовные дела после инцидента со стрельбой в школе Уфы
10:29
Зима, которая заморозила страну: самый лютый холод в истории СССР
10:26
«Вынужден сделать что-то плохое»: уфимский стрелок раскрыл мотивы в личном блоге
10:14
«Ситуация на контроле»: глава Башкирии прокомментировал стрельбу в гимназии

Сейчас читают

На подсветку стрип-клуба: Берлин отправлял генераторы в Киев, пока немцы замерзали
Операторы FPV-дронов сорвали две попытки ротации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Грады» непрерывно бьют по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео