Артиллеристы парализовали действия ВСУ на Запорожском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Андрей Черненко
Корректировка огня осуществлялись с помощью воздушной разведки.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Артиллеристы группировки «Восток» парализовали действия ВСУ на Запорожском направлении. Разведывательный расчет БПЛА обнаружил скрытые опорные пункты и пункты управления беспилотниками ВСУ в лесополосах. Координаты целей передали на командный пункт, после чего расчеты САУ 2С5 «Гиацинт-С» выполнили стрельбу осколочно-фугасными снарядами из закрытых огневых позиций.

Командир взвода «Туман» отметил эффективность закрытой позиции для маскировки и безопасности. Корректировка огня и фиксация результатов осуществлялись с помощью воздушной разведки, подтвердившей уничтожение опорных пунктов и расчетов БПЛА.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

