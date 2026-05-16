Путин 19–20 мая посетит Китай с государственным визитом

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Когда Путин посетит с государственным визитом Китай

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин с 19 по 20 мая посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику (КНР) по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Владимир Путин 19–20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику», — говорится в релизе.

Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве — этот документ является основополагающим для межгосударственных связей.

Лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, а также пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также стороны обменяются мнениями по главным международным и региональным проблемам. Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год).

По итогам встречи стороны подпишут совместное заявление на высшем уровне, а также несколько двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов. Во время визита в Китай пре российский лидер также встретится приемьером Ли Цяном. В ходе встречи планируется обсудить перспективы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

Ранее 5-tv.ru писал, что США не хотят воевать с Китаем из-за Тайваня. Президент США Дональд Трамп в интервью по итогам визита в Китай призвал Тайбэй не стремиться к суверенитету.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Страсть, ревность и проверка чувств: любовный гороскоп для знаков зодиака...

Последние новости

9:34
Путин 19–20 мая посетит Китай с государственным визитом
9:11
Герасимов: российская армия контролирует 85% территории Красного Лимана
9:00
Страсть, ревность и проверка чувств: любовный гороскоп для знаков зодиака на июнь 2026
8:39
Россиянам напомнили о привычках, продлевающих жизнь до ста лет
8:17
Разведенная Оксана Самойлова повесила телевизоры в каждую комнату: и вот зачем
8:10
«Проблемы с холодильником и пузом»: как выглядит и живет рэпер Игорек после славы в нулевых

Сейчас читают

Певец SHAMAN помог пенсионерке и растрогал ее до слез
Оксана Самойлова после развода с Джиганом станет рэпером
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео