Путин 19–20 мая посетит Китай с государственным визитом

Президент России Владимир Путин с 19 по 20 мая посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику (КНР) по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве — этот документ является основополагающим для межгосударственных связей.

Лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, а также пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также стороны обменяются мнениями по главным международным и региональным проблемам. Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год).

По итогам встречи стороны подпишут совместное заявление на высшем уровне, а также несколько двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов. Во время визита в Китай пре российский лидер также встретится приемьером Ли Цяном. В ходе встречи планируется обсудить перспективы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

