Виртуальная дружба: мужчина познакомился с двумя девочками в Roblox и похитил их

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 49 0

Следователи зафиксировали от пользователя многочисленные сообщения романтического толка.

Опасен ли роблокс для детей

Фото: www.globallookpress.com/North Port Police Department

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: мужчина познакомился с двумя девочками в Roblox и похитил их

В США 19-летний житель Небраски был задержан по подозрению в похищении двух малолетних девочек. С ними он познакомился через популярную игровую платформу. Об этом сообщает издание People.

Инцидент произошел в штате Флорида. Шериф округа на пресс-конференции уточнил, что подозреваемый провел за рулем около 23 часов, чтобы добраться до места жительства детей и забрать их.

По данным правоохранительных органов, молодой человек на протяжении нескольких месяцев общался с сестрами 12 и 14 лет. Он использовал мессенджеры и онлайн-игры для установления доверительных отношений.

Расследование показало, что злоумышленник начал контактировать с подростками еще летом 2025 года через приложение Roblox, после чего перевел общение в Snapchat.

Родственники девочек начали подозревать неладное, когда в дом стали приходить неожиданные доставки еды, оплаченные неизвестным лицом. В день исчезновения, 31 января, родители отобрали у сестер телефоны в качестве наказания. Однако девочки воспользовались семейным планшетом, чтобы продолжить координацию своих действий с похитителем.

Сестры добровольно сели в машину к новому знакомому. Полиция квалифицировала действия мужчины как похищение в силу возраста пострадавших.

Спустя несколько часов после подачи заявления о пропаже, дорожный патруль штата Джорджия обнаружил автомобиль подозреваемого. Внутри находились обе пропавшие сестры и сам похититель.

Злоумышленнику уже предъявлены обвинения в похищении людей. В настоящее время он находится под стражей в тюрьме, ожидая экстрадиции во Флориду.

Хотя в переписке не было обнаружено материалов откровенного сексуального характера, следователи зафиксировали многочисленные сообщения романтического толка.

Шериф подчеркнул, что оперативное вмешательство полиции позволило предотвратить потенциально катастрофические последствия для жизни и здоровья несовершеннолетних.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:24
В Ленобласти мать скинула двоих детей с балкона и покончила с собой
18:22
Рютте заявил о нежелании стран НАТО участвовать в закупке оружия Киеву
18:13
Рассмотрение иска к Киркорову о взыскании задолженности было отложено
18:08
В Петербурге предъявили обвинение похитителю по делу убийства 9-летнего мальчика
18:05
Матвиенко назвала Россию одним из лидеров в борьбе с онкологией
18:03
Мать до смерти напоила трехмесячного младенца крепким алкоголем

Сейчас читают

«Он был маленький мужичок»: что известно об убийстве 9-летнего мальчика в Ленобласти
Россия вошла в топ-10 стран мира по среднему уровню IQ
Богатство наследника: доходы принца Уильяма вызвали гнев у его брата Гарри
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео