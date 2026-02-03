Виртуальная дружба: мужчина познакомился с двумя девочками в Roblox и похитил их

People: мужчина познакомился с двумя девочками в Roblox и похитил их

В США 19-летний житель Небраски был задержан по подозрению в похищении двух малолетних девочек. С ними он познакомился через популярную игровую платформу. Об этом сообщает издание People.

Инцидент произошел в штате Флорида. Шериф округа на пресс-конференции уточнил, что подозреваемый провел за рулем около 23 часов, чтобы добраться до места жительства детей и забрать их.

По данным правоохранительных органов, молодой человек на протяжении нескольких месяцев общался с сестрами 12 и 14 лет. Он использовал мессенджеры и онлайн-игры для установления доверительных отношений.

Расследование показало, что злоумышленник начал контактировать с подростками еще летом 2025 года через приложение Roblox, после чего перевел общение в Snapchat.

Родственники девочек начали подозревать неладное, когда в дом стали приходить неожиданные доставки еды, оплаченные неизвестным лицом. В день исчезновения, 31 января, родители отобрали у сестер телефоны в качестве наказания. Однако девочки воспользовались семейным планшетом, чтобы продолжить координацию своих действий с похитителем.

Сестры добровольно сели в машину к новому знакомому. Полиция квалифицировала действия мужчины как похищение в силу возраста пострадавших.

Спустя несколько часов после подачи заявления о пропаже, дорожный патруль штата Джорджия обнаружил автомобиль подозреваемого. Внутри находились обе пропавшие сестры и сам похититель.

Злоумышленнику уже предъявлены обвинения в похищении людей. В настоящее время он находится под стражей в тюрьме, ожидая экстрадиции во Флориду.

Хотя в переписке не было обнаружено материалов откровенного сексуального характера, следователи зафиксировали многочисленные сообщения романтического толка.

Шериф подчеркнул, что оперативное вмешательство полиции позволило предотвратить потенциально катастрофические последствия для жизни и здоровья несовершеннолетних.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.