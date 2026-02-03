Мужчина украл туалетный ершик на знакомстве с богатыми родителями невесты

Мужчина избавился от испачканного ершика во время знакомства с состоятельными родственниками своей невесты. Об этом сообщил пользователь, зарегистрированный на портале Reddit под псевдонимом CupEducational1412.

Главный герой истории поделился воспоминаниями о своем визите в дом очень обеспеченной семьи. Среди приглашенных на торжество гостей присутствовали высокопоставленные банкиры, топ-менеджеры крупных корпораций, юристы и инженеры.

Автор признался, что сильно нервничал из-за разницы в социальном статусе и пытался соответствовать уровню окружающих. Ситуация осложнилась гостеприимством дедушки девушки. Мужчина постоянно подливал алкоголь и предлагал добавку.

В какой-то момент гость почувствовал недомогание и поспешил в уборную на второй этаж.

«Облегчив кишечник, я понял, что в старом туалете крайне слабый напор воды, неспособный ничего смыть», — написал он в своем посте.

Опасаясь разоблачения, молодой человек попытался решить проблему с помощью ершика. Однако инструмент в процессе сильно испачкался. Вместо того чтобы попытаться очистить его или оставить в покое, нетрезвый автор решил от него избавиться.

Он выкинул предмет в окно на крышу, рассчитывая, что тот упадет в водосток. Вместо этого ершик перелетел через желоб и упал на газон прямо перед окнами столовой, где ужинала семья.

«Я не мог просто оставить его там, да и чистка тоже не показалась мне хорошей идеей», — добавил рассказчик.

Чтобы спасти репутацию, парень выбежал на улицу, подобрал инструмент и зашвырнул его в высокую траву на соседнем участке. Несмотря на конфуз, метание ершика и его пропажу никто не заметил.

В итоге герой удачно женился на той самой девушке. Сейчас пара воспитывает общего ребенка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.