Любовь к технике: американца арестовали за интимную связь с пылесосом

В США мужчину арестовали за интимную связь с пылесосом

В американском штате Флорида 51-летний местный житель был задержан полицией из-за интимной связи с пылесосом. Об этом сообщает издание Orlando News.

Инцидент произошел в курортном сообществе Виндзор Хиллс, где подозреваемый открыто занимался действиями сексуального характера с пылесосом на глазах у прохожих. Свидетели зафиксировали происходящее на камеры мобильных телефонов, что стало веским доказательством для правоохранительных органов.

При звонке в полицию очевидцы сообщили, что полураздетый мужчина устроил вызывающее «представление» прямо на улице. Несмотря на то что нарушитель успел скрыться до приезда патрульных, следователи быстро установили его личность.

Выяснилось, что мужчина вместе со своей супругой является владельцем недвижимости в этом районе, которую они сдают в аренду через популярный сервис. Информация об арендодателе помогла полиции выйти на след подозреваемого, проживающего в соседнем городе Овьедо. Ему были предъявлены обвинения в непристойном поведении и демонстрации половых органов перед жилым домом.

Дальнейшее разбирательство показало, что это был не единственный случай странного поведения мужчины. Еще за день до инцидента с пылесосом соседи жаловались на него из-за прогулок в абсолютно голом виде.

Камеры дверных звонков запечатлели обнаженного владельца жилья, смущавшего постояльцев и жильцов. Кроме того, представители ассоциации домовладельцев подтвердили, что еще в декабре получали жалобы на аналогичные выходки.

