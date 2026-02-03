Сон по графику: как своевременный отбой помогает быстро сбросить лишний вес

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 9 0

Соблюдение строгого режима отдыха позволяет значительно ускорить процесс избавления от лишних килограммов и нормализовать метаболизм.

Как избавиться от лишнего веса

Фото: www.globallookpress.com/Justus Klingel

Mirror: своевременный отход ко сну помогает быстро сбросить лишний вес

Соблюдение определенного времени отхода ко сну является ключевым фактором для тех, кто стремится к стройности. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на рекомендации сертифицированной семейной медсестры Рут Стивен из CLS Health.

Специалист отмечает, что многие недооценивают важность качественного ночного отдыха, допуская одну из самых распространенных ошибок в процессе похудения. Согласно ее рекомендациям, человеку необходимо спать от восьми до десяти часов каждые сутки. Если учитывать статистику, по которой большинство людей просыпается в семь утра, то отправляться в кровать следует уже в 21:00.

Медсестра Рут Стивен подчеркивает, что качественный сон критически важен для контроля аппетита и восстановления организма.

«Сон имеет решающее значение для вашего пути к похудению. Он помогает контролировать аппетит, поддерживать гормональный баланс и восстанавливаться. Поэтому убедитесь, что вы спите от восьми до десяти часов каждую ночь», — отметила она.

Эксперт также выделила другие типичные промахи: пропуски приемов пищи, исключение углеводов вместо перехода на их сложные виды, а также чрезмерное увлечение кардионагрузками без добавления силовых тренировок.

По ее словам, диета должна включать полезные жиры, овощи и нежирный белок.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) подтверждает, что дефицит сна напрямую связан с набором веса. Уставший человек чаще выбирает калорийную пищу, богатую сахаром и жирами, так как у него не хватает сил на приготовление полезных блюд.

Кроме того, недосып снижает общую физическую активность и негативно сказывается на настроении, провоцируя пассивное времяпрепровождение. Хотя средняя норма для взрослого составляет от семи до девяти часов, индивидуальные потребности могут варьироваться в зависимости от возраста и состояния здоровья.

