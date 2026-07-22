Только вред? Диетолог опровергла необходимость детокс-программ для организма

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 2 374 0

Специальные процедуры и добавки для выведения токсинов оказались бесполезны.

Правда ли нельзя очистить организм без детокс-программ

Фото: 5-tv.ru

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Диетолог Нанн опровергла необходимость детокс-программ для очистки организма

Очищение организма с помощью популярных детокс-программ является избыточным и не имеющим научного обоснования процессом. Об этом британский диетолог Изабель Нанн рассказала изданию Metro.

Специалистка подчеркнула, что многие люди ошибочно стремятся прибегнуть к жестким методам очистки, таким как соковые диеты или прием БАДов, особенно после периодов переедания или отпусков.

Однако человеческое тело обладает собственными эффективными механизмами для нейтрализации вредных веществ и не нуждается во внешнем вмешательстве в виде капельниц или строгих ограничений. По словам Нанн, ключевую роль в естественной фильтрации организма играют внутренние органы.

«Печень и почки являются частью естественных систем организма, отвечающих за переработку и удаление отходов, а это означает, что очищение соками после отпуска совершенно не требуется», — пояснила она.

Вместо использования дорогостоящих и зачастую бесполезных детокс-курсов, эксперт посоветовала сосредоточиться на базовых принципах здорового образа жизни. Для восстановления хорошего самочувствия достаточно наладить сбалансированное питание, соблюдать питьевой режим и обеспечивать себе полноценный сон.

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