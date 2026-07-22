Секрет долголетия мозга: сколько нужно спать после 60 лет

Сомнолог Даутович: после 60 лет нужно спать семь-восемь часов

Людям старше 60 лет необходимо уделять сну от семи до восьми часов в сутки для поддержания когнитивного здоровья и стабильного психического состояния. Об этом сомнолог Натали Даутович рассказала изданию Parade.

Специалист подчеркнула, что именно такой временной промежуток позволяет всем системам человеческого организма и головному мозгу полноценно восстановиться после дневной активности.

«Это количество ночного отдыха обеспечивает психическое и когнитивное здоровье для большинства людей. За это время все системы организма и мозг успевают восстановиться», — пояснила врач.

Согласно результатам профильных исследований, которые привела Даутович, регулярное соблюдение указанной нормы сна напрямую влияет на интеллектуальные способности человека.

Пожилые люди, которые систематически высыпаются, демонстрируют более высокие результаты при выполнении задач на концентрацию внимания.

Кроме того, качественный отдых способствует лучшему усвоению новой информации и укреплению памяти, что критически важно в старшем возрасте.

Сомнолог назвала полноценный сон одной из самых фундаментальных привычек, определяющих общее качество жизни. В долгосрочной перспективе игнорирование режима и хронический недостаток сна могут привести к тяжелым последствиям для организма.

Даутович предупредила, что недосып существенно повышает вероятность возникновения серьезных патологий, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и различные формы когнитивных нарушений.

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