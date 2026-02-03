Одноклассники защитили учителя от нападения с ножом в школе Кодинска

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 45 0

Следственные органы проводят проверку инцидента с участием несовершеннолетней.

Одноклассники предотвратили нападение на учителя в Кодинске

Фото: Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/krksledkom

В одной из школ города Кодинска Красноярского края ученица седьмого класса попыталась нанести ранение учителю, однако нападение пресекли одноклассники. Об этом сообщили в краевом главке МВД.

После этого несовершеннолетняя ранила ножом одну из своих сверстниц.

В Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия уточнили, что по факту инцидента возбуждено два уголовных дела, проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия.

Фото: Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/krksledkom

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девятиклассник устроил стрельбу в гимназии № 16 в Уфе, используя пластиковый пневматический автомат. В результате инцидента пострадал учитель истории.

По данным источников, подросток вел собственный Telegram-канал, где делился событиями из жизни и личными переживаниями. Он упоминал о недавнем переводе в другой класс, жаловался на давление со стороны педагогов и трудности во взаимоотношениях с одноклассниками. В своих публикациях школьник признавался в разочаровании и писал, что «ничего не остается, кроме как сделать что-то плохое».

