Матвиенко назвала Россию одним из лидеров в борьбе с онкологией

Россия занимает прочные позиции среди мировых лидеров по организации помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и продолжает развивать профильную систему здравоохранения. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в обращении к участникам гражданского диалога, посвященного вопросам онконастороженности и противодействия онкологическим рискам в РФ. Текст послания зачитал сенатор Алексей Синицын.

Матвиенко в обращении подчеркнула, что эффективность борьбы с раком во многом определяется своевременной диагностикой. По ее словам, раннее выявление злокачественных новообразований напрямую влияет на успешность лечения и последующее восстановление пациентов. К тому же она отметила, что развитие современных медицинских технологий в области онкологии позволяет не только спасать жизни, но и поддерживать достойное качество жизни людей после терапии.

К тому же к участникам мероприятия с приветственным словом обратился и президент России Владимир Путин. Российский лидер указал, что противодействие онкологическим заболеваниям остается одним из приоритетов государственной политики. Глава государства напомнил о реализации масштабных программ, в рамках которых в российских регионах возводятся новые онкологические центры, а действующие учреждения проходят модернизацию. Особое внимание, по его словам, уделяется внедрению передовых методов диагностики и лечения.

Помимо этого, президент РФ указал на важность профилактики и популяризации здорового образа жизни. Он отметил, что такие меры формируют ответственное отношение к здоровью у людей разных возрастов.

До этого директор Института персонализированной онкологии Первого МГМУ, доктор медицинских наук Марина Секачева сообщила, что 2025 год стал одним из наиболее значимых этапов для развития мировой и российской онкологии. Она выделила среди ключевых достижений заметный прогресс в области клеточной терапии.

