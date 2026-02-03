Во Внуково изъяли зауженные калибраторы авиакомпании «Победа»

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 40 0

Ространснадзор выявил несоответствие размеров измерителей ручной клади на рейсах перевозчика.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В аэропорту Внуково были обнаружены калибраторы для ручной клади, которые не соответствовали заявленным размерам авиакомпании «Победа». Разница составила около 0,5 см по ширине из-за утолщенного каркаса. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В одной из партий калибраторов, полученных от производителя, выявлено несоответствие фактических размеров измерителей ручной клади требуемым. <…> Мы выставили претензии производителю», — уточнили в Telegram-канале компании.

Стандартная бесплатная норма ручной клади у «Победы» составляет 36×30×27 см. Авиакомпания заверила, что в остальных аэропортах сети измерители соответствуют стандартам.

По словам представителей «Победы», причина несоответствия — производственный брак. Перевозчик изъял все дефектные калибраторы.

Ранее сообщалось, что в конце января пассажиры столкнулись с трудностями при бронировании билетов на рейсы «Аэрофлота». Кроме того, временно были ограничены регистрация и оформление у авиакомпаний «Победа», AZUR air, «Ямал» и «Уральские авиалинии».

Причиной проблем стал крупный технический сбой в системе бронирования Leonardo.

