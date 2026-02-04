«Привет» от Сейшел: в России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья

В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья

На территории России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Заболевшая женщина прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска она отмечала укусы комаров и не использовала репелленты. По возвращении в страну пострадавшую госпитализировали с положительным результатом на вирус чикунгунья.

«Специалисты ведомства оперативно организовали все необходимые противоэпидемические мероприятия», — сообщили в пресс-службе

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что риск распространения инфекции в России минимален. Данная лихорадка не передается от человека к человеку и распространяется только через укусы инфицированных комаров. Ситуация находится на контроле ведомства.

Гражданам, которые собираются выезжать в эндемичные регионы, рекомендуется соблюдать меры защиты от укусов насекомых и обращаться к специалистам при появлении симптомов после поездки.

Переносчиками вируса являются комары Aedes aegypti (желтолихорадочный) и Aedes albopictus (азиатский тигровый). В России такие комары не встречаются, однако лихорадка чикунгунья может застать в странах Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америке, Юго‑Восточной Азии, Западно‑Тихоокеанском регионе, Аравийском полуострове и Индийском субконтиненте.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Индии зафиксирована вспышка смертельно опасного вируса Нипах, от которого на данный момент не существует лекарства или вакцины. При этом заразиться можно через экзотические фрукты. Из-за угрозы распространения смертельного вируса, власти Сингапура, Гонконга, Таиланда и Малайзии усилили меры в аэропортах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.