Врач предупредила о рисках заражения вирусом Нипах через экзотические фрукты

Вирусом Нипах можно заразиться через экзотические фрукты

Употребление экзотических фруктов может представлять угрозу для здоровья из-за риска заражения смертельно опасным вирусом Нипах. Об этом 29 января в беседе с Life.ru сообщила кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По словам специалиста, вирус Нипах отличается высокой контагиозностью и способен легко передаваться от человека к человеку. Симптомы заболевания, как правило, проявляются через четыре-семь суток после заражения, однако инкубационный период может затянуться до двух недель. Болезнь начинается с высокой температуры, головной и мышечной боли, ломоты, выраженной слабости, боли в горле и рвоты.

Врач отметила, что состояние пациентов нередко быстро ухудшается, а появление головокружения, сонливости и спутанности сознания может указывать на развитие острого энцефалита. В тяжелых случаях возможна кома в течение 24–48 часов.

«Специфического лечения или вакцины для людей на сегодняшний день не существует. Терапия направлена на облегчение симптомов. Единственная действенная мера защиты — профилактика и тщательное соблюдение личной гигиены», — подчеркнула Уланкина.

Эксперт рекомендовала в период вспышек избегать поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, не посещать места массового скопления людей, использовать медицинские маски и регулярно мыть руки. Отдельное внимание врач уделила экзотическим фруктам, которые могут быть заражены через летучих лисиц.

«В профилактических целях манго следует тщательно мыть перед едой…», — добавила специалист, посоветовав туристам не употреблять поврежденные плоды.

