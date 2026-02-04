Опасная нежность: как можно заразиться кариесом через поцелуй

Стоматолог Каратаева: у детей поцелуи могут спровоцировать развитие кариеса

При поцелуе партнеры обмениваются бактериями, которые при определенных условиях могут вызвать развитие болезней. Об этом Газете.ру рассказала главный врач и эксперт по первичному приему сети стоматологических клиник Виктория Каратаева.

Кариес представляет собой процесс разрушения эмали кислотой, которую вырабатывают бактерии, попадая в рот, например, при поцелуе. Наиболее активное размножение микробов происходит, когда у человека есть зубной налет, он много сладкого и не следит за гигиеной полости рта.

В первой зоне риска находятся дети до трех-четырех лет, у которых еще не сформирована иммунная защита полости рта. Именно по этой причине нельзя облизывать детскую соску или ложку, пробовать пищу ребенка той же ложкой и целовать малыша в губы.

Ко второй уязвимой группе относятся люди с ослабленным иммунитетом. К третьей — пациенты с заболеваниями десен, поскольку создает благоприятную среду для размножения патогенных микроорганизмов.

Каратаева уточнила, что некоторые стоматологические проблемы не передаются через поцелуи. К ним относится пародонтит (воспаление десен), который появляется из-за генетической предрасположенности или системных заболеваний.

Некариозные поражения эмали (гипоплазия, флюороз, эрозии, клиновидные дефекты) и механические повреждения, такие как трещины в эмали, тоже не передаются.

Двухразовая чистка зубов пастой с фтором, использование зубной нити, специальных ершиков, ирригаторов и ополаскивателей способствует снижению рисков развития заболеваний полости рта и предотвращает появление неприятного запаха.

Каратаева отметила обязательное посещение стоматолога раз в полугодие, включая профессиональную чистку зубов. Методика Air flow включает распыление под давлением смеси из воды, воздуха и мельчайших кристаллов порошка, что позволяет удалить налет и отложения как с поверхности зубов, так из промежутков между ними.

При этом, процедура совершенно не травмирует эмаль и десны, и ее можно использовать даже для удаления мягкого налета вокруг брекетов.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, большинство людей неправильно используют ополаскиватель для полости рта. Специалисты рассказали почему.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.