До или после? Стоматологи объяснили, как правильно пользоваться ополаскивателем

Mirror: люди неправильно используют ополаскиватель для полости рта

Стоматологи объяснили, что большинство людей путают порядок ухода за зубами, и это снижает пользу от пасты и ополаскивателя. По словам специалистов, чистить зубы нужно в первую очередь, потому что именно щетка удаляет налет и создает условия, при которых фтор из пасты закрепляется на эмали. Об этом пишет Mirror.

Если же сразу после чистки полоскать рот — водой или ополаскивателем — защитный слой смывается раньше времени.

Эксперты уточняют: ополаскиватель полезен, но его стоит использовать не сразу, а позже — например, днем или перед сном — чтобы не мешать действию зубной пасты.

Почему порядок имеет значение

Челюстно-лицевой хирург Антонио Гальярди Луго отметил, что сначала нужно именно почистить зубы. Так удаляются налет и остатки еды, а фтор из пасты остается на поверхности и укрепляет эмаль. Он указал, что ополаскиватель сам по себе не очищает — он лишь добавляет свежесть и снижает количество бактерий.

Специалист подчеркнул, что смывать пасту сразу после чистки — и водой, и любым раствором — нежелательно. Если сделать это сразу, фтор попросту не успеет подействовать.

Когда тогда использовать ополаскиватель

Доктор Сандра Гарсия Мартин объяснила: средство для полоскания работает лучше всего, когда применяется не сразу после чистки. Оно помогает добраться до труднодоступных участков и поддерживает свежесть, но не должно заменять щетку и нить.

Она указала, что активные вещества пасты должны «закрепиться» на зубах, поэтому в идеале после чистки нужно просто выплюнуть излишки пасты и не полоскать рот 20–30 минут. Ополаскиватель можно использовать позже — например, днем или перед сном, особенно если он содержит фтор.

Главное правило

Используйте щетку и пасту как основное средство, а ополаскиватель — как дополнительный шаг. Тогда и эмаль будет защищена, и дыхание останется свежим.

