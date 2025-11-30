До или после? Стоматологи объяснили, как правильно пользоваться ополаскивателем

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Эксперты развеяли популярный спор о порядке ухода за зубами.

Как врачи побеждают смертельные болезни

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: люди неправильно используют ополаскиватель для полости рта

Стоматологи объяснили, что большинство людей путают порядок ухода за зубами, и это снижает пользу от пасты и ополаскивателя. По словам специалистов, чистить зубы нужно в первую очередь, потому что именно щетка удаляет налет и создает условия, при которых фтор из пасты закрепляется на эмали. Об этом пишет Mirror.

Если же сразу после чистки полоскать рот — водой или ополаскивателем — защитный слой смывается раньше времени.

Эксперты уточняют: ополаскиватель полезен, но его стоит использовать не сразу, а позже — например, днем или перед сном — чтобы не мешать действию зубной пасты.

Почему порядок имеет значение

Челюстно-лицевой хирург Антонио Гальярди Луго отметил, что сначала нужно именно почистить зубы. Так удаляются налет и остатки еды, а фтор из пасты остается на поверхности и укрепляет эмаль. Он указал, что ополаскиватель сам по себе не очищает — он лишь добавляет свежесть и снижает количество бактерий.

Специалист подчеркнул, что смывать пасту сразу после чистки — и водой, и любым раствором — нежелательно. Если сделать это сразу, фтор попросту не успеет подействовать.

Когда тогда использовать ополаскиватель

Доктор Сандра Гарсия Мартин объяснила: средство для полоскания работает лучше всего, когда применяется не сразу после чистки. Оно помогает добраться до труднодоступных участков и поддерживает свежесть, но не должно заменять щетку и нить.

Она указала, что активные вещества пасты должны «закрепиться» на зубах, поэтому в идеале после чистки нужно просто выплюнуть излишки пасты и не полоскать рот 20–30 минут. Ополаскиватель можно использовать позже — например, днем или перед сном, особенно если он содержит фтор.

Главное правило

Используйте щетку и пасту как основное средство, а ополаскиватель — как дополнительный шаг. Тогда и эмаль будет защищена, и дыхание останется свежим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

18:00
Почему женщины совершают убийства: исследователи объяснили скрытые причины
17:42
На Украине запретили упоминать адмирала Ушакова в публичном пространстве
17:26
Хваталась за голову на встрече с Трампом: кто стал новым советником Зеленского
17:12
МИД России осудил теракты Киева против танкеров в Черном море
17:00
До или после? Стоматологи объяснили, как правильно пользоваться ополаскивателем
16:58
Лавров: Европа уже самоустранила себя от переговоров

Сейчас читают

Умер актер «Улицы разбитых фонарей» Вадим Смирнов
«Это святое»: звезды рассказали об отношениях со своими мамами
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео