«Это очень больно»: Дубцова резко ответила критикам после больницы
Певица объяснила, почему оказалась в клинике и какие ограничения теперь вынуждена соблюдать.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ирина Дубцова резко ответила критикам после больницы
Певица Ирина Дубцова рассказала подписчикам о внезапной госпитализации и ответила тем, кто усомнился в серьезности ее состояния. По словам артистки, она получила травму во время обычных домашних дел — при уборке снега на своем участке.
Как призналась Дубцова, в результате неудачного движения у нее произошло защемление нервов в шейном и спинном отделах. Из-за сильных болей певице потребовалась медицинская помощь, и некоторое время она провела в больнице, где ей назначили курс капельниц.
После выписки артистка опубликовала фотографию, на которой заметны тейпы на руках. Эти специальные эластичные ленты широко применяются в спортивной и восстановительной медицине для снижения болевого синдрома и ускорения реабилитации.
Большинство подписчиков выразили певице поддержку, однако нашлись и те, кто посчитал, что она преувеличивает проблему, отметив, что с подобными травмами сталкиваются многие.
«Кто пишет, что защемление у каждого, так я желаю вам, чтобы у вас все прошло, потому что это очень больно», — ответила Дубцова.
Певица также сообщила, что по рекомендации врачей ей придется серьезно скорректировать образ жизни. В ближайшие три месяца ей запрещены любые физические нагрузки и занятия спортом — теперь восстановление станет для нее главным приоритетом.
