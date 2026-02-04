«Это очень больно»: Дубцова резко ответила критикам после больницы

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 15 0

Певица объяснила, почему оказалась в клинике и какие ограничения теперь вынуждена соблюдать.

Дубцова резко ответила критикам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ирина Дубцова резко ответила критикам после больницы

Певица Ирина Дубцова рассказала подписчикам о внезапной госпитализации и ответила тем, кто усомнился в серьезности ее состояния. По словам артистки, она получила травму во время обычных домашних дел — при уборке снега на своем участке.

Как призналась Дубцова, в результате неудачного движения у нее произошло защемление нервов в шейном и спинном отделах. Из-за сильных болей певице потребовалась медицинская помощь, и некоторое время она провела в больнице, где ей назначили курс капельниц.

После выписки артистка опубликовала фотографию, на которой заметны тейпы на руках. Эти специальные эластичные ленты широко применяются в спортивной и восстановительной медицине для снижения болевого синдрома и ускорения реабилитации.

Большинство подписчиков выразили певице поддержку, однако нашлись и те, кто посчитал, что она преувеличивает проблему, отметив, что с подобными травмами сталкиваются многие.

«Кто пишет, что защемление у каждого, так я желаю вам, чтобы у вас все прошло, потому что это очень больно», — ответила Дубцова.

Певица также сообщила, что по рекомендации врачей ей придется серьезно скорректировать образ жизни. В ближайшие три месяца ей запрещены любые физические нагрузки и занятия спортом — теперь восстановление станет для нее главным приоритетом.

«Это очень больно»: Дубцова резко ответила критикам после больницы
