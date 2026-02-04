ЦИК назвал ожидаемую дату голосования на выборах депутатов Госдумы

Сергей Добровинский
В избирательной процедуре впервые будут участвовать жители ДНР и ЛНР.

Когда пройдут выборы в Госдуму 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

ЦИК: ожидаемая дата голосования на выборах в Госдуму РФ — 20 сентября

Ожидаемая дата голосования на выборах в Госдуму РФ — 20 сентября 2026 года. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии России.

Дату проведения выборов своим указом назначит президент РФ Владимир Путин — соответствующий документ должен быть опубликован в июне 2026 года. Срок полномочий Думы IX созыва составит пять лет, до сентября 2031 года.

В ЦИК сообщили, что избирательная процедура пройдет в третье воскресенье месяца истечения конституционного срока — соответственно, наиболее вероятной датой является 20 сентября.

Число депутатских мест остается прежним — 450, кандидаты на 225 из которых будут избраны по партийным спискам, а еще 225 — по одномандатным округам, уточнили в комиссии.

Впервые в выборах в ГД РФ будут участвовать жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. ДНР получит три одномандатных округа, ЛНР — два, Запорожская и Херсонская области — по одному.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал закон, запрещающий гражданам РФ, которые включены в реестр иноагентов, принимать участие в выборах любого уровня.

