Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 7 0

Речь идет как о муниципальных, так и о государственных уровнях.

Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам РФ, которые включены в реестр иноагентов, принимать участие в выборах любого уровня. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Речь идет о запрете к допуску иностранных агентов к участию в выборах как государственной, так и муниципальной власти.

В федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» были внесены необходимые поправки. Он также был дополнен нормой о том, что «кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента». В ином случае это будет основанием для отказа в регистрации на выборах.

Помимо этого, новые изменения в законодательстве запрещают назначать иностранных агентов наблюдателями на выборах всех уровней. Данные лица также не могут быть представителями кандидатов или их доверенными лицами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Государственная дума 6 мая в ходе пленарного заседания проголосовала за принятие поправок, вводящих для лиц со статусом иностранного агента запрет на участие в выборах всех уровней в качестве кандидата.

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