Все уроки отменили: стали известны подробности инцидента в красноярской школе
На месте ЧП продолжают работать правоохранители.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
При пожаре в красноярской школе пострадали педагог и несколько учеников
При пожаре в красноярской школе пострадали педагог и несколько учеников. Об этом сообщили в Главном управлении образования Красноярска.
На месте ЧП работают правоохранители — все уроки отменили, школьников отправили домой. Надзорное ведомство организовало проверку, по итогам которой компетентные лица дадут оценку действиям работников школы.
С ребятами проведут работу психолог и социальный педагог.
Ранее 5-tv.ru писал, что трое пострадавших при пожаре детей с ожогами доставлены в больницу. Поджог устроила восьмиклассница, вооруженная молотком и емкостью с бензином. Один из школьников, которого она облила бензином и подожгла, получил ожоги 30% тела.
Девочка также напала с инструментом на педагога и одноклассников. Администрация образовательного учреждения устранила возгорание до прибытия сотрудников МЧС.
Школьницу задержали на месте, у нее в рюкзаке нашли злополучный молоток, который она использовала в качестве оружия. Обстоятельства произошедшего уточняются, возбуждены уголовные дела.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
85%
Нашли ошибку?