Трое подростков пострадали при пожаре в красноярской школе

Восьмиклассница облила бензином и подожгла своего одноклассника в школе Красноярска. Пострадавший получил ожоги не менее 30% тела. Всего жертвами инцидента стали трое человек. Все они доставлены в ожоговый центр Краевой больницы. Кадрами с места событий делится 5-tv.ru.

Место происшествия — школа № 153. По предварительной информации, девочка принесла в учебное заведение бутылку с горючей жидкостью. Сначала она устроила пожар в туалете, после чего уже в классе облила бензином сверстника и подожгла его.

Площадь возгорания составила два квадратных метра. Огонь был ликвидирован администрацией учебного заведения до прибытия пожарных.

Сотрудники школы оперативно потушили огонь. У подростка диагностированы ожоги спины, лица и конечностей второй и третьей степени, одежда на нем полностью сгорела. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь, угрозы его жизни нет.

Школьницу задержали на месте. Во время осмотра ее рюкзака был обнаружен молоток. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.