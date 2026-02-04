Трое подростков пострадали при пожаре в красноярской школе

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 1 612 0

Ученица 8 класса бросила горящую тряпку в кабинет, а затем ударила нескольких школьников предметом, похожим на молоток.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Пожар в школе в Красноярске

Восьмиклассница облила бензином и подожгла своего одноклассника в школе Красноярска. Пострадавший получил ожоги не менее 30% тела. Всего жертвами инцидента стали трое человек. Все они доставлены в ожоговый центр Краевой больницы. Кадрами с места событий делится 5-tv.ru. 

Место происшествия — школа № 153. По предварительной информации, девочка принесла в учебное заведение бутылку с горючей жидкостью. Сначала она устроила пожар в туалете, после чего уже в классе облила бензином сверстника и подожгла его.

Площадь возгорания составила два квадратных метра. Огонь был ликвидирован администрацией учебного заведения до прибытия пожарных.

Сотрудники школы оперативно потушили огонь. У подростка диагностированы ожоги спины, лица и конечностей второй и третьей степени, одежда на нем полностью сгорела. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь, угрозы его жизни нет.

Школьницу задержали на месте. Во время осмотра ее рюкзака был обнаружен молоток. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:58
Все уроки отменили: стали известны подробности инцидента в красноярской школе
12:57
Путин провел видеоконференцию с Си Цзиньпином: главное
12:50
Названа возможная причина поджога школы Красноярска восьмиклассницей
12:42
«У меня еще не было свадьбы мечты»: Бортич о новом этапе в отношениях
12:36
Просит свободы: 15-летняя девушка запытала до смерти женщину и задушила собственного отца
12:31
Устроившую пожар в школе Красноярска восьмиклассницу задержали

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
Любовь напоказ: «идеальные» родители сбросили шестерых детей с обрыва
Три десятка пропущенных: телефон погибшего мужчины всю ночь звонил его семье
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео